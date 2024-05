मालेगाव गोळीबाराने हादरलं! अज्ञातांनी माजी महापौरांवर मध्यरात्री झाडल्या 3 गोळ्या; प्रकृती चिंताजनक

Former Malegaon Mayor Shot: मालेगाव पुन्हा एकदा गोळीबाराने हादरलं आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास मालेगावचे माजी महापौर तसेच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन अर्थात ‘एमआयएम’चे महानगर अध्यक्ष अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांच्यावर गोळीबार झाला आहे. अज्ञात व्यक्तींना अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. मोटरसायकलवरुन आलेल्या या अज्ञात हल्लेखोरांनी अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांच्यावर एकूण तीन गोळ्या झाडल्या. अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे.

अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांच्यावर झाडण्यात आलेल्या तिन्ही गोळ्या त्यांना लागल्या. एक गोळी हाताला, एक पायाला तर एक छातीत लागल्याची माहिती समोर येत आहे. अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांना तातडीने उपचारासाठी नाशिकमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी रुग्णालयात जाऊन अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी आरोपींना तात्काळ अटक केली जावी अशी मागणी केली आहे. मालेगावमध्ये गुंडाराज सुरु असून आरोपींना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही अशी टीका इस्माईल यांनी केली आहे.

Former mayor and AIMIM leader shot at

Former Malegaon Municipal Corporation Mayor and AIMIM local leader Abdul Malik Yunus Isa has been shot at. Preliminary reports suggest two-three assailants came on bike and fired two-three rounds on him. Malik has reprotedly received bullet

— The Voice Of Malegaon (@VoiceOfMalegaon) May 26, 2024