Loksabha Election 2024 : तीव्र उन्हाचा मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम?

20 May 2024, 11:21 वाजता

मतदानाचा अधिकार हा या लोकशाहीमध्ये एक पवित्र आणि एल मौल्यवान अधिकार आहे. तुमचं एक मत देशाचा विकास करेल, एक मत देशाला प्रगतीपथावर नेईल, एक मत देशाला महासत्तेच्या वाटेवर नेईल आणि एक मत महिलांना आदर मिळवून देईल. महायुतीचा महाराष्ट्रात विजय निश्चित.

#WATCH | After casting his vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024 Maharashtra CM Eknath Shinde says "The right to vote is a very sacred and valuable right. Your one vote will develop the country, take the country towards becoming a superpower, becoming self-reliant.… pic.twitter.com/pcM7RoGPg9

— ANI (@ANI) May 20, 2024