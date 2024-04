महाविकास आघाडीने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही- प्रकाश आंबेडकरांची टीका

LokSabha Election: प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी महाविकास आघाडीसोबत येणार अशा चर्चा सुरु असताना दोघांची बोलणी फिस्कटली. त्यामुळे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित स्वतंत्र उमेदवार उभे करणार आहे. वंचित आघाडी भाजपला पाठींबा देत असल्याची टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून केली जात आहे. दरम्यान प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. आंबेडकर जयंती निमित्त ते बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहिष्कृत समूहांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याबाबत व्यापक भूमिका मांडली. भेदाभेद संपवून सर्वांना समतेची वागणूक मिळावी असे अपेक्षित होते. पण आजही प्रस्थापितांच्या डोक्यातील बहिष्काराची भावना संपलेली नाही, असेच दिसते, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

On Bhim Jayanti today, I want a raise a point on inclusion and exclusion.

The MVA has not nominated a single Muslim candidate yet.

If the MVA has to exclude Muslims like the BJP, then what is the difference between the two?

Why is the mainstream media silent on the exclusion… pic.twitter.com/pztAjM14HR

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) April 14, 2024