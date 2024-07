Pune News : उत्साहीपणा नडला! Reel च्या नादात तरुण गेला वाहून; ताम्हिणी घाटातील अंगावर शहारे आणणारा VIDEO

Tamhini Ghat Plus Valley Video : भुशी धरणाच्या मागच्या बाजूला असणाऱ्या धबधब्यात एकाच कुटुंबातील पाच जण वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना रविवारी घडली. यापैकी तिघांचे मृतदेह सापडले असून दोघांचा शोध घेतला जात आहे. अशातच आता मुळशीच्या ताम्हिणी घाटातील एक अंगावर शहारे आणणारा व्हिडिओ समोर आलाय. ताम्हिणी घाटातील प्लस व्हॅलीमध्ये एक तरुण वाहून गेल्याचा प्रकार समोर आल्याने आता प्रशासन देखील खडबडून जागं झाल्याचं पहायला मिळतंय.

प्लस व्हॅलीमध्ये एक तरुण वाहून गेल्याची घटना घडली आहे. स्वप्नील धावडे असं वाहून गेलेल्या तरुणाचं नाव आहे. जीव धोक्यात घालून हा तरुणानं पाण्यात उडी मारली आणि वाहून गेला. या घटनेचा व्हिडीओ देखील समोर आला आहे. जिममधील 32 जणांच्या ग्रुपसोबत ताम्हिणी घाटात फिरण्यासाठी गेला होता. पाण्यात उडी मारल्यानंतर तो जोरदार प्रवाहात बेपत्ता झाला. या व्हिडीओमध्ये धबधब्यात उडी मारताना दिसत आहे. त्याचबरोबर त्याचा सहकारी मागे मोबाईलमध्ये रील शूट करताना दिसतोय. या घटनेनंतर आता काळजी घेण्याचं आवाहन केलं जातंय.

Reel fashion took yet another life

TRENDING NOW news

Pune: Swapnil Dhawde Swept Away in Tamhini Ghat Waterfall During Monsoon Outing in a waterfall in Tamhini Ghat. Swapnil had gone with a group of 32 others from his gym, he disappeared in the strong currents after jumping into the water .… pic.twitter.com/vwXaSZp1xD

— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) July 1, 2024