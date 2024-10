Trichy Airport Video: 36000 फुट उंचीवर अडीच तास सुरू होता मृत्यूचा थरार, महाराष्ट्राच्या लेकीने वाचवला 140 प्रवाशांचा जीव, कोण होती 'ती'?

Air India Express Flight Emergency Landing : तामिळनाडूमधील तिरुचिरापल्ली म्हणजेच त्रिची विमानतळावर (Trichy Airport) विमानाने टेकऑफ केल्यानंतर मृत्यूचा थरार पाहिला मिळाला. शुक्रवारी (11 ऑक्टोबर) संध्याकाळी 6 वाजता विमानतळावर नेहमी प्रमाणे लगबग होती. पण अचानक त्या एका घटनेनंतर विमानतळावरील वातावरण भीतीच्या सावलीत होतं. अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरु झाली, जेव्हा त्यांना कळलं 140 प्रवाशी असलेल्या फ्लाइट IX 613 ची 36000 फुट उंचीवर असताना त्यात बिघाड झालाय. हायड्रॉलिक सिस्टिम अचानक निकामी झाल्याने वैमानिकांसह प्रवाशांनी मृत्यूचा थरार अनुभवला. पण पुण्यातील लेकीने सर्वांचं जीव वाचवले.

Big Breaking, #AirIndia Due to a sudden malfunction in the plane, the pilot saved the lives of 140 passengers by making an emergency landing in Trichy city

विमानात बिघाड झाल्यामुळे आता सेफ लँडिंग करण्याची होती. अशात सगळ्यात मोठी जबाबदारी होती वैमानिकांची. अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर इमर्जन्सी घोषित केली. सुरक्षेच्या दृष्टीने विमानतळावर 20 हून अधिक रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दल जे काही होईल त्यासाठी सज्ज होते. पण अधिकाऱ्यांना त्या दोन वैमानिकांवर विश्वास होता.

People cheering as the Air India Trichy-Sharjah flight safely made an emergency landing at the Trichy airport after it encountered a technical snag mid-air.

Such a relief. Thank God And kudos to the pilots and cabin crew pic.twitter.com/FlhiZUz1xC

— Shilpa (@Shilpa1308) October 11, 2024