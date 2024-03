रामदास आठवलेंच्या कारला अपघात, ताफ्यातील गाडीने कंटेनरला दिली धडक

Ramdas Athawale Car Accident : केंद्रीय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी इंडियाचे सर्वेसर्वा रामदास आठवले (Union Minister Ramdas Athawale) यांच्या कारला अपघात झाला आहे. सातारामधील वाईजवळ हा अपघात घडला. यात सुदैवाने रामदास आठवलेंना कोणतीही दुखापत झालेली नाही. (Ramdas Athawale Car Accident in Satara)

मिळालेल्या माहितीनुसार, रामदास आठवले हे साताऱ्यातून मुंबईला परतत होते. त्यावेळी त्यांची कार एका कंटेनरला जाऊन धडकली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की कारच्या बोनेटचा भाग पूर्णपणे चेपला गेला. पण सुदैवाने या अपघातात रामदास आठवले किंवा त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही. या अपघातानंतर रामदास आठवले हे दुसऱ्या वाहनाने मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत.

Republican Party of India (A) and MoS Social Justice and Empowerment Ramdas Athawale met with an accident at Wai, Satara. According to an eyewitness his car hit a container after the container took a sudden brake. Fortunately, no one was injured in the accident.

TRENDING NOW news

(Source: Ramdas… pic.twitter.com/2VqIAkwr5H

— ANI (@ANI) March 21, 2024