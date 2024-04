Pune loksabha : पुण्याच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट, वंचितकडून वसंत मोरे यांना उमेदवारी जाहीर

Pune loksabha Election 2024 : पुण्यातील लोकसभा निवडणुकीत आता मोठा ट्विस्ट आल्याचं पहायला मिळतंय. वंचित बहुजन आघाडीकडून पुण्याच्या जागेवर वसंत मोरे (Vasant More) यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुण्यात तिरंगी लढत होणार आहे. भाजपकडून मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol), तर काँग्रेसकडून रविंद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. तर आता वसंत मोरे यांनी देखील दंड थोपटल्याने पुण्यातील लोकसभेची लढत अधिक चुरशीची होणार आहे. वंचितने पाच उमेदवारांची यादी (Vanchit candidate List) जाहीर केली. बारामतीत सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात वंचित उमेदवार देणार नाही, अशी घोषणा देखील केली आहे. बारामतीत शरद पवार गटाला वंचितचा पाठिंबा असल्याचं देखील जाहीर केलंय.

वंचितकडून जाहीर झालेल्या यादीत नांदेडच्या जागेवर अविनाश भोसीकर यांना उमेदवारी दिलीये. तर परभणीतून बाबासाहेब उगले यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे. तर औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) मधून अफसर खान यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिरूरमधून वंचितने मंगलदास बांदल यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे.

The Vanchit Bahujan Aaghadi is pleased to declare its third list of candidates from Maharashtra for the Lok Sabha elections.

The VBA State Committee has decided to support the candidate of Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) from Baramati. pic.twitter.com/y587dUqLle

— Vanchit Bahujan Aaghadi (@VBAforIndia) April 2, 2024