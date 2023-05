Weather News : मान्सूनपूर्व पाऊस आजही बरसणार; पाहा Maharashtra तील कोणत्या भागाला बसणार तडाखा

Maharashtra Weather News : मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरु झालेला असतानाच आता राज्यासह देशातील बहुतांश भागांमध्ये तापमानाचा आकडा काही अंशांनी घटताना दिसत आहे. त्यातच महाराष्ट्रासह इतरही काही राज्यांमध्ये सध्या मान्सूनपूर्व पावसानं दमदार हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई, कोकण किनारपट्टी भागात मात्र हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण कमी झालं नसल्यामुळं नागरिकांना उकाडा सहन करावा लागत आहे. त्यातच हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढील 48 तासात पुन्हा एकदा हवामान बदलांची नोंद केली जाणार असून, यावेळी बहुतांश भागांना पावसाचा तडाखा बसताना दिसू शकतो, ज्यामुळं बळीराजालाही पावसाची मर्जी कळेनाशी झालीये.

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ या भागांमध्ये 31 मे पर्यंत पावसाचा तडाखा बसेल. तर बहुतांश भागांमध्ये उकाड्याचं प्रमाणही कमी होईल. सध्याच्या घडीला मान्सूनची वाटचालही सकारात्मक मार्गानं सुरु असल्यामुळं त्याच्या वाटेत कोणताही अडथळा न आल्यासस बंगालच्या उपसागरातून तो चांगल्या वेगानं पुढे सरकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

देशातील राजस्थान (Rajasthan) आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सध्या चक्रवातसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रावरही त्याचे काही अंशी परिणाम पाहायला मिळणार आहेत.

Next 6,7 days different models showing varied guidance!

Arabian sea under close watch

Monsoon onset around 4 June Possibility of development of Vortex. Few of models indicate further strengthening of it!

Kerala rains & its northward movement.

Keep watch pl on IMD updates.

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) May 29, 2023