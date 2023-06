'हा मूर्ख माणूस जीव धोक्यात घालतोय', स्कूटरवरुन 7 मुलांना नेणाऱ्याची तक्रार, मुंबई पोलीस म्हणाले "हा तर..."

Viral Video: वाहन चालवताना नियमांचं पालन करणं हे फक्त आपल्याच नाही इतर वाहनांमधील प्रवासी आणि रस्यावर चालणाऱ्यांच्याही सुरक्षेसाठी महत्त्वाचं असतं. नियमांचं पालन न करत आपण इतरांचाही जीव धोक्यात टाकत असतो. यामुळेच अशा बेजबाबदार वाहन चालकांवर कारवाई होणं गरजेचं असतं. दरम्यान, अशाच पद्धतीने आपल्यासह लहान मुलांचा जीव धोक्यात टाकणाऱ्या एका व्यक्तीचा व्हिडीओ व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हीही कपाळावर हात मारुन घ्या. कारण हा व्यक्ती एका स्कूटरवरुन तब्बल 7 मुलांना घेऊन प्रवास करत होता. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) त्याच्यावर कारवाई केली आहे.

मुंबईतील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत एक व्यक्ती स्कूटरवरुन एकूण 7 मुलांना बसवून नेत होता. यावेळी रस्त्यावरुन जाणाऱ्या एकाने व्हिडीओ शूट करत ट्वीट केला आणि मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनीही या व्हिडीओची दखल घेत या चालकावर कारवाई केली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्याविरोधात कलम 308 (एखाद्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरु शकतं असं कृत्य) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या या चालकाचं नाव मुनव्वर शाह असं आहे. त्याचं नारळाचं दुकान आहे. व्हायरल व्हिडीओत मुनव्वर शाह स्कूटरवरुन तब्बल 7 मुलांना नेत असल्याचं दिसत आहे. यामधील तीन मुलं त्याच्या शेजारी राहणारी आहेत. मुनव्वर या सर्वांना शिकवणीला सोडण्यासाठी जात होता. पोलीस तपासात हा व्हिडीओ ताडदेवमधील असल्याचं समोर आलं. तसंच 21 ते 24 जूनदरम्यान शूट करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

@CPMumbaiPolice @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @MTPHereToHelp Dear Mumbai Traffic Police please pay attention here. Look how this person is carrying seven children on a scooty. Because of this, the lives of these boys are in danger. Please take action against them. pic.twitter.com/DUkGYLKJWY

व्हिडीओत मुनव्वर शाह किती धोकादायकपणे मुलांना Activa वरुन नेत आहे हे दिसत आहे. यामधील एक मुलगा तर चक्क मागे असणाऱ्या स्टँडवर अत्यंत धोकादायकपणे उभा होता. जर दुर्दैवाने गाडीचा अपघात झाला असता तर काय झाला असता याचा अंदाजही लावला जाऊ शकत नाही.

Not the ride we support!

This rider had put the life of all pillion riders and others in danger.

A serious offence u/sec 308 IPC for attempt to commit culpable homicide not amounting to murder has been registered against the accused rider. #FollowRules #SetRightExample https://t.co/PKgCY0grhN pic.twitter.com/q2VmoRi8oj

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) June 25, 2023