धक्कादायक! मुंबईतील शॉपिंग सेंटरच्या वॉशरूममध्ये महिलेचा विनयभंग, जिवे मारण्याचा प्रयत्न

Mumbai Crime News in Marathi: आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दक्षिण मुंबईतील एका शॉपिंग सेंटरच्या वॉशरुममध्ये महिलेचा विनयभंग करुन हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. ही महिला वकिल असून याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केल्याची माहिती मिळत आहे. पीडित महिला कार्यालय असलेल्या लोकमान्य टिळक मार्गावरील अशोका शॉपिंग सेंटरमध्ये ही घटना घडल्याचे अधिकाऱ्यांने सांगितले नाही. ही घटना गुरुवार सकाळी 8 च्या सुमारास फोर्ट परिसरातील लोकमंत्य टिळक मार्गावर असलेल्या अशोका शॉपिंग सेंटरमध्ये घडला, जिथे पीडितेचे कामाचे ठिकाण आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 35 वर्षीय पीडित महिला वकील असून दक्षिण मुंबईतील लोकमान्य टिळक रोडवरील अशोका शॉपिंग सेंटरजवळ तिचे ऑफीस आहे. सकाळी 7.30 च्या सुमारास ही महिला शॉपिंग सेंटरमधील कॉमन वॉशरमध्ये गेली होती.त्यावेळी टॉयलेटमध्ये एक 21 वर्षांचा तरुण उपस्थित होता. महिलेने त्या व्यक्तीला बाहेर जाण्यास सांगितले. त्यावेळी आरोपीने बाहेर जाण्याचे नाटक केले, पण जेव्हा महिला शौचालयात गेली तेव्हा तो आरोपी पुन्हा आला.

महिला टॉयलेटमधून बाहेर आली असता आरोपी तीला बाहेर असल्याच दिसल. आरोपींनी दरवाजा आतून लावून घेतला होता. त्यानंतर आरोपीने महिलेचा विनयभंग केला आणि नंतर तिचा जीव घेण्याचाही प्रयत्न केला. महिलेने आरडाओरडा सुरू केल्यानंतर त्याने महिलेच्या पोटावर लाथ मारली आणि तो पसार झाला, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

Maharashtra | A 21-year-old man Ramashankar Gautam alias Sandeep Pandey was arrested for molesting and attempting to kill a 35-year-old woman, inside the toilet of a shopping centre in Mumbai. The accused was presented in the court and he was sent to police custody till 23rd…

TRENDING NOW news

— ANI (@ANI) April 20, 2024