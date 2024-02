Mumbai news: आतंकवादी शस्त्रांसह घुसलेत...; मुंबई पोलिसांना आलेल्या फोनमुळे एकच खळबळ

Mumbai Police Control received a threatening call: मुंबई पोलिसांना पुन्हा एकदा धमकीचा फोन आला असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांना फोन करणाऱ्या व्यक्तीने सांगितलं की, मुंबईत काही आतंकवादी घुसले आहेत. इतकंच नाही तर या दशतवाद्यांकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्र असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र एकंदरीत पोलिसांनी तपासणी केली असता पोलीस कंट्रोल रूमला आलेला हा फोन फर्जी असल्याचं समोर आलं आहे.

पोलीस कंट्रोल रूमला आलेल्या फोननुसार, मुंबईतील डोंगरी भागात काही आतंकवादी घुसले असल्याचं सांगितलं. मात्र पोलिसांनी यासंदर्भात तपासणी केली असता, फोनवरून दिलेली माहिती खोटी असल्याचं समोर आलं. दरम्यान या घटनेनंतर एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे.

Maharashtra | Mumbai Police Control received a threatening call. The caller told the control room that some terrorists armed with weapons had entered the Dongri area of Mumbai, and they needed police assistance. As soon as the police started an investigation after receiving this…

