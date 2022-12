30 वर्षानंतर जानेवारी महिन्यात स्वत: च्या कुंभ राशीत प्रवेश करणार शनि देव, ‘या’ 3 राशींना होईल फायदा

Shani will enter in kumbh rashi this three zodiac sign will have benefits of it : ज्योतिष शास्त्रानुसार शनिदेव लवकरच कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहेत. हा योगायोग 30 वर्षांनंतर घडत आहे. वास्तविक, शनिदेव अडीच वर्षात आपली राशी बदलतात, म्हणजेच अडीच वर्षे एका राशीत राहिल्यानंतर ते दुसऱ्या राशीत जातात. अशा प्रकारे, 30 वर्षांनंतर, ते पुन्हा काही राशीपर्यंत पोहोचतात. म्हणजेच 12 राशींमध्ये एक चक्र पूर्ण करण्यासाठी 30 वर्षे लागतात. पंडित जगदीश शर्मा सांगतात की नवीन वर्षात 17 जानेवारी 2023 रोजी शनिदेव पुन्हा एकदा कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहेत. येथे तो 2025 पर्यंत राहणार आहे. शनीच्या या राशी बदलामुळे काही राशींवर सती आणि धैया सुरू होतील. त्याचबरोबर अनेक राशींवर साडेसात दिवसही संपतील.

कुंभ राशीच्या लोकांवर साडे सातीचा प्रभाव

17 जानेवारी 2023 रोजी शनि गोचर होताच कुंभ राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या दृष्टीने लाभ मिळू शकतात. या लोकांना जुनाट आजारांपासून आराम मिळण्याची शक्यता आहे. परीक्षा-मुलाखतीची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळेल. राशीचा शनि लाभदायक राहील.

या उपायांनी शनिदेव राहतील शांत

1. नीलम रत्न शनिवारी पंचधातूमध्ये किंवा सोन्याची अंगठी सूर्यास्ताच्या दोन तास आधी मधल्या बोटात धारण करावी.

2. नीलमचे वजन कमीत कमी 5 रत्ती( 0.12 ग्राम) असावे.

3. रत्न धारण करण्यापूर्वी 'शं शनिश्चराय नमः' मंत्राचा 23 हजार वेळा जप करा.

4. तामसी अन्न खाऊ नका

5. सुख-समृद्धीसाठी दर शनिवारी माकडाला गूळ-हरभरा, केळी खायला द्या

6. आर्थिक लाभासाठी घरामध्ये निळा पडदा आणि कापड वापरू नका.

मिथुन (Gemini)

शनिदेवाच्या कुंभ राशीत प्रवेशामुळे या राशीच्या लोकांचा काळ चांगला जाऊ शकतो. व्यवसायात चांगला नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या काळात तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांचा पूर्ण वेळ मिळू शकेल.

वृश्चिक (Scorpio)

या राशीच्या लोकांवर शनिदेवाची वर्षभर कृपा असेल. अचानक आर्थिक लाभ होऊ शकतो. वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे, नोकरदार लोकांसाठीही शनिदेवाचे संक्रमण लाभदायक ठरू शकते. चांगल्या आणि नवीन नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. घरात सुख, शांती आणि समृद्धी राहू शकते.

मकर (Capricon)

या राशीच्या राशीच्या लोकांच्या कुंडलीतील दुसऱ्या भावात शनिदेवाचे भ्रमण होईल. लोकांची सामाजिक प्रतिमा चांगली होईल आणि मान, पद आणि प्रतिष्ठा वाढेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या स्थानिकांना या काळात चांगले निकाल मिळू शकतात. विद्यार्थीवर्गाचाही काळ चांगला जाऊ शकतो. या वर्षी केलेली गुंतवणूकही तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. (Shani will enter in kumbh rashi this three zodiac sign will have benefits of it)

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य समजुती आणि माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)