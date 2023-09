अफगाणिस्तानला रडीचा डाव खेळून Asia Cup मधून बाहेर काढलं? कोचचा धक्कादायक खुलासा, NRR वरुन वाद पेटला

आशिया कपमध्ये मंगळवारी अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका आमने-सामने आले असता प्रेक्षकांना थरारक सामना पाहण्यास मिळाला. श्रीलंकेने 291 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं असता अफगाणिस्तानने सुपर 4 फेरीत पात्र होण्यासाठी 39 ओव्हर्समध्ये हे टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. पण अफगाणिस्तान 37.4 ओव्हर्समध्ये 289 धावांवर ऑल आऊट झाला. विजयासाठी अफगाणिस्तान संघाला फक्त 3 धावा कमी पडल्या. पण सामन्यानंतर नेट रन रेटवरुन वाद पेटला आहे. आम्हाला सामना अधिकाऱ्यांनी सुपर 4 फेरीत पात्र होण्यासाठी नेमकं काय गणित होतं याची योग्य माहिती दिली नसल्याचा दावा अफगाणिस्तान करत आहे.

अफगाणिस्तानने 37.1 ओव्हरमध्ये 292 धावा करण्याचा प्रयत्न केला. जेणेकरुन आशिया कपमधील त्यांचं आव्हान कायम राहील. पण यावेळी त्यांना याची कल्पना नव्हती की, जरी त्यांनी 37.1 ओव्हरमध्ये 292 धावा केल्या नसत्या तरी त्यांच्याकडे सुपर 4 फेरीत पात्र होण्याची संधी होती.

37 ओव्हर्स संपल्या तेव्हा अफगाणिस्तानच्या 8 बाद 289 धावा होत्या. पात्रता अटीचा अर्थ असा होता की, त्यांना श्रीलंकेच्या नेट रन रेटला आव्हान देण्यासाठी एका चेंडूवर तीन धावा करायच्या होत्या.

A tough but a very unfortunate loss

Things were all set but suddenly it turned around completely as we fell short of victory & Super 4 by just 2 runs. Btw, extremely proud of #AfghanAtalan for the effort they have put in. Incredible stuff! #AsiaCup2023 | #WakhtDyDaBarya pic.twitter.com/GCstMZgdrR

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 5, 2023