Team India Victory Parade : जिथं 'छपरी' म्हणून डिवचलं, त्याच वानखेडेवर हार्दिक-हार्दिकच्या घोषणा, पाहा Video

Team India Victory Parade : विजयवीर टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी वानखेडे स्टेडियम तसेच नरीमन पॉईंट ते स्टेडियम दरम्यान मरिन ड्राईव्ह या परिसरात (Marine drive to Wankhede stadium) मोठी गर्दी झाली आहे. तर ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियम हाऊसफूल झाल्याचं पहायला मिळतंय. वानखेडेवर टीम इंडियाच्या खेळाडूंचं कौतूक होताना दिसतंय. अशातच वानखेडेवर हार्दिक हार्दिकचा जयघोष (Hardik Pandya chants in wankhede stadium) झाल्याचं दिसून आलंय. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

हार्दिक पांड्याला जेव्हा मुंबई इंडियन्सचा कॅप्टन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मुंबईकरांनी पांड्याला चांगलच ट्रोल केलं होतं. वानखेडेवर प्रेक्षकांनी पांड्याला डिवचलं होतं. तर सोशल मीडियावर देखील पांड्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली गेली होती. मात्र, पांड्याने त्याच्या खेळातून विरोधकांना उत्तर दिलंय. पांड्या खऱ्या अर्थाने टीम इंडियासाठी गेम चेंजर ठरला अन् विरोध संघाला ऑलराऊडर खेळीतून बाहेर काढलं. आता याच वानखेडेवर हार्दिक पांड्य़ा विलनपासून हिरो झाला आहे.

2 months after he was massively booed by the fans, HARDIK HARDIK chants take over Wankhede

GREATEST REDEMPTION IN THE HISTORY OF CRICKET!!!!#T20WorldCup pic.twitter.com/BMDQgWTyfT

— Vinesh Prabhu (@vlp1994) July 4, 2024