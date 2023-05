"आज पप्पा जिवंत असते तर...", भावाला कॅप्टन पाहून Hardik Pandya भावूक; पाहा Video

GT vs LSG, IPL 2023: गुजरात टायटन्स आणि लखनऊ सुपर जायन्ट्स (Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants) यांच्यात आयपीएलचा 51 वा सामना खेळवला जात आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर (Narendra Modi Stadium) खेळला जात असलेल्या सामन्यात लखनऊची जबाबदारी कृणाल पांड्याकडे (Krunal Pandya) सोपवण्यात आली आहे. केएल राहूल (KL Rahul) जखमी असल्याने आता कृणालच्या खांद्यावर जबाबदारी असेल. कॅप्टन म्हणून खेळत असलेल्या पहिल्या सामन्यात पावसाने अटकाठी केल्याने सामना ड्रॉ राहिला होता. त्यानंतर आता कृणाल आपल्याच भावाविरुद्ध भिडण्यासाठी मैदानात उतरला आहे.

सामन्यापूर्वी टॉसच्यावेळी कर्णधार म्हणून भावा-भावांची उपस्थिती हा दोन्ही बंधुंसाठी खास आणि भावनिक क्षण होता. टॉसवेळी बोलताना हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) वडिलांची आठवण काढली.

टॉस जिंकून लखनऊने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. आम्ही टॉस जिंकला असता तर फलंदाजी निवडली असती, असं हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) म्हणाला. त्यावेळी त्याला भावाच्या कॅप्टन्सीवरून प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी, हा भावनिक दिवस आहे, आज आमचे वडील असते तर त्यांना अभिमान वाटला असता, असं म्हणत हार्दिक भावूक झाल्याचं दिसून आलं. आयपीएलच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत आहे, त्यामुळे आमच्या कुटुंबाला याचा अभिमान आहे, असंही हार्दिक म्हणतो.

The two Pandya brothers are up against one another here in Ahmedabad.

Who do you reckon will come on Top after Match 51 of the #TATAIPL #GTvLSG pic.twitter.com/Zvh2kRRjwN

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023