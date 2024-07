IND vs SL : रोहित-विराटला घाम फोडणाऱ्या या गोलंदाजाची श्रीलंकन संघात एन्ट्री, गौतम गंभीरला टेन्शन!

Dilshan Madushanka replace Nuwan Thushara : श्रीलंका आणि भारत (India vs Sri Lanka) यांच्या तीन टी-ट्वेंटी आणि तीन वनडे सामने खेळवले जाणार आहे. पण मालिकेपूर्वीच श्रीलंकेला धक्क्यावर धक्के बसले आहेत. एकीकडे श्रीलंकेचा स्टार गोलंदाज दुश्मंता चमिरा (Dushmantha Chameera) तर दुसरीकडे मलिंगाचा क्लोन नुवान तुषारा (Nuwan Thushara) देखील दुखापतग्रस्त झाला आहे. अशातच श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने मोठा निर्णय घेतला असून रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला घाम फोडणाऱ्या दिलशान मदुशंका याची श्रीलंकन संघात एन्ट्री केली.

नुवान तुषाराच्या जागी दिलशान मदुशंकाला संधी देण्यात आल्याने आता टीम इंडियाला मोठा धोका निर्माण झालाय. दिलशान मदुशंका याने टीम इंडियाला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये अडचणीत आणलं होतं. दिलशान मदुशंकाने विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची वनडे वर्ल्ड कपमध्ये आणि आशिया कपमध्ये विकेट काढली होती. भारताविरुद्ध दिलशान मदुशंकाने पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे युवा स्टार गोलंदाज म्हणून दिलशान मदुशंकाची ओळख निर्माण झाली आहे.

Nuwan Thushara will not take part in the T20I series, as the player suffered an injury to his left thumb while fielding during practices last night.

A medical report obtained shows a fracture on the player's left thumb.

Dilshan Madushanka comes into the squad as a… pic.twitter.com/6pq0CzRqy2

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) July 25, 2024