IND vs WI: पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये मोहम्मद सिराजने रचला इतिहास; 34 वर्षांनंतर कपिल देवच्या रेकॉर्डची बरोबरी!

Mohammed Siraj Record: सध्या पोर्ट ऑफ स्पेन (Port of Spain) येथे खेळल्या जात असलेल्या भारत आणि वेस्ट इंडिज (West Indies vs India) यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामना आता रंगतदार स्थितीत पोहोचला आहे. चौथा दिवस संपत आला असला तरी निकाल कोणत्या बाजूने लागेल यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालं नाही. शेवटच्या दिवशी वेस्ट इंडिजला 289 धावांचं आव्हान पार करावं लागणार असल्याने आता दोन्ही संघात चुरस निर्माण झालीये.

चौथ्या दिवशी भारताला दुसरी कसोटी (IND vs WI 2nd Test) जिंकण्यासाठी आठ विकेट्सची गरज असून वेस्ट इंडीजला मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता दोन्ही संघांना समान संधी असल्याने आता सामना कोणाच्या पारड्याच झुकणार यावर सर्वांचं लक्ष आहे. मात्र, या सामन्यात सर्वांच्या नजरेत भरलाय तो मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj)... पहिल्या डावात सिराजने भेदक गोलंदाजी करत कॅरेबियन खेळाडूंच्या दांड्या मोडल्या. याच बरोबर सिराजने 34 वर्ष जुन्या एका रेकॉर्डची बरोबरी केली आहे.

पोर्ट ऑफ स्पेन (Port of Spain) येथे कसोटीच्या एका डावात 5 बळी घेणारा सिराज (Mohammed Siraj) भारताकडून दुसरा गोलंदाज ठरला आहे. सिराजच्या आधी 1989 मध्ये भारताचा माजी कर्णधार कपिल देव (Kapil Dev) पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये 5 विकेट घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला होता. आता तब्बल 35 वर्षांनंतर मोहम्मद सिराजने जुन्या विक्रमाची पुनरावृत्ती केल्याचं पहायला मिळतंय. वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावात सिराजने जोशुआ दा सिल्वा, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, केमार रोच आणि शैनन गेब्रियल या फलंदाजांना बाद केलं.

It's pouring here in Trinidad!

While we wait for sunshine, let's throw some light on a couple of stats from today!

Captain @ImRo45 registered his Fastest Test Fifty (in balls) @mdsirajofficial registered his best-ever Test-match figures

Scorecard … pic.twitter.com/sSoKQTzWKg

— BCCI (@BCCI) July 23, 2023