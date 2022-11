संजूला दुसऱ्या वनडेमध्ये का खेळवलं नाही, शिखर धवनने सांगितलं खरं कारण!

Shikhar Dhawan on Sanju Samson : भारत आणि न्यूझीलंडमधील (India vs New Zealand) तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना पावसामुळे रद्द (Rain in India vs New Zealand 2nd ODI) झाला आहे. त्यामुळे आता न्यूझीलंड संघाने 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. भारताला आता तिसरा सामना जिंकावाच लागणार आहे. कारण आता जर तिसरा सामना गमावला तर मालिका गमवावी लागणार आहे. मात्र सोशल मीडियावर चर्चा आहे ती संजू सॅमसनची. आजच्या सामन्यामध्येही संजूला (Sanju Samson) संधी देण्यात आली नाही. यावर बोलताना शिखर धवनने त्याला न खेळवण्याचं कारण सांगितलं आहे. (India vs New Zealand 2nd ODI Why Sanju was not played in the second ODI Shikhar Dhawan told the real reason sport marathi news)

सहावा खेळाडू हा आम्ही बॉलरला घ्यायचं ठरवलं होतं म्हणून संजूच्या जागी दीपक हुड्डाला घेण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही अशा गोलंदाजाच्या शोधात होतो जो स्विंग करेल ज्यामुळे न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना फटके खेळणे कठीण जाईल, असं शिखर धवनने (Shikhar Dhawan on Sanju Samson) सांगितलं.

दुसरीकडे आजच्या सामन्यामध्ये संजूला संधी मिळेल अशी सर्वांना आशा होती. मात्र आजच्याही सामन्यात संजूला खेळवण्यात आलं नाही. पहिल्या सामन्यात शार्दुलने पहिल्या स्पेलमध्ये चांगली बॉलिंग केली मात्र दुसऱ्या स्पेलमध्ये त्याला चांगलंच धुतलं होतं. त्याच्या जागी आजच्या सामन्यात दीपक चहरला संधी देण्यात आली होती.

दरम्यान, पहिला सामना न्यूझीलंडने जिंकत मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. भारताला या सामन्यामध्ये विजय मिळवत मालिकेमध्ये बरोबरी साधण्याची मोठी संधी होती मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे आता तिसरा सामना (India vs New Zealand 3rd ODI) भारतासाठी करो या मरो असा राहणार आहे.