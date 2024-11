अमेरिकेत भारताच्या बॉक्सरचा बोलबाला, नीरज गोयतचा ब्राझीलच्या खेळाडूवर एकतर्फी विजय!

Neeraj Goyat Won: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयतने शुक्रवारी टेक्सासमधील एटी अँड टी स्टेडियमवर बॉक्सिंगच्या स्पर्धेत दमदार विजय मिळवला. नीरजने सुपर-मिडलवेट स्पर्धेत ब्राझीलच्या व्हर्टसन न्युन्सचा पराभव केला.नीरजचा हा सामना माइक टायसन आणि जॅक पॉल यांच्यातील हाय व्होल्टेज सामन्यापूर्वी झाला. टायसनच्या सामन्याकडे जगभरातील चाहत्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. Netflix या कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे.

नीरज गोयत आणि व्हर्टसन न्युन्स यांच्यातील सामना 165 पौंड वजनी गटात झाला. या सहा फेऱ्यांच्या बिगर जेतेपदाच्या लढतीत नीरज गोयतने ६०-५४ अशा फरकाने एकहाती विजय मिळवला. देशातील आघाडीच्या बॉक्सरपैकी एक आणि WBC आशियाई विजेतेपद मिळवणाऱ्या गोयतने पहिल्या फेरीपासूनच ब्राझिलियन बॉक्सरवर वर्चस्व राखले. पहिल्या फेरीपासून शेवटच्या फेरीपर्यंत त्याचेच वर्चस्व राहिले.

33 वर्षीय बॉक्सरने गेल्या पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. निरांजने गेल्या वर्षी दुसऱ्या फेरीत त्याने फाकोर्न अम्योदवर विजय मिळवला होता. त्याचा प्रतिस्पर्धी नूनेसने अलीकडेच व्यावसायिक बॉक्सिंगमध्ये पदार्पण केले आहे. यामध्ये तो मिसफिट्स बॉक्सिंग प्राइम कार्डवर नॅथन बार्टलिंगकडून पराभूत झाला. ब्राझीलचे बॉक्सर फक्त प्रदर्शनीय सामन्यांमध्येच दिसले आहेत.

This is a New gateway for young indian boxers to the world of Boxing .This event had a Full House of 90,000 People . it can’t get Bigger. We Made it #neerajgoyat pic.twitter.com/1clcGpTRpJ

— Neeraj Goyat (@GoyatNeeraj) November 16, 2024