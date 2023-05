IPL 2023 :शुभमन गिलच्या बहिणाला बलात्कार, हत्येची धमकी; 'त्या' कमेंट्सची महिला आयोगाकडून दखल

Delhi Women's Commission : आयपीएल 2023 चा थरार आता खऱ्या अर्थाने सुरु झाला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने लखनऊ सुपर जायंट्सचा पराभव करत क्वालिफायर-2 मध्ये दाखल झाला आहे. तरदुसरीकडे गुजरात टायटन्सने IPL-2023 च्या शेवटच्या साखळी सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) ला हरवलं. सध्या आयपीएलमध्ये शुभमन गिल चर्चेत आहे. किंग कोहलीच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरचा प्रवास संपला आणि चाहते नाराज झाले. पण त्यांनी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह कृत्य केलं आहे.

RCB प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी शुभमन गिल आणि त्याची बहीण शहनील गिल हिला ट्रोल करण्यास सुरु केली. धक्कादायक म्हणजे ट्रोलने मर्यादा ओलांडत शहनील हिला बलात्कार, हत्येची धमकी दिली. एवढंच नाही तर अश्लील कमेट्ंस केले. (ipl 2023 action will be taken against those who troll shubman gills sister shahneel gill delhi commission cheif swati maliwal delhi police to file fir)

आता या प्रकरणाची दिल्ली महिला आयोगाने दखल घेतली आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने दिल्ली पोलिसांना बुधवारी नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. त्याशिवाय 26 मे पर्यंत दिल्ली पोलिसांनी या घटनेची सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

स्वाती मालीवाल यांनी अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे की, ''ट्रोसर्सनी #ShubhmanGil बहिणीला शिवीगाळ करताना पाहणं खूप लाजिरवाणे आहे. यापूर्वी आम्ही #ViratKohli च्या मुलीला शिवीगाळ करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली होती.''

Extremely shameful to see trollers abusing #ShubhmanGill’s sister just because the team they follow lost a match. Previously we had initiated action against people abusing #ViratKohli daughter. DCW will take action against all those who have abused Gill’s sister as well. This… pic.twitter.com/eteGtGgPVm

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 22, 2023