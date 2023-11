IPL 2024 : 'आयुष्यात तुम्हाला एक संधी मिळेल तेव्हा...', आकाश चोप्राची हार्दिक पांड्यावर घणाघाती टीका!

Hardik Pandya in Mumbai IPL 2024 : आयपीएल 2024 च्या लिलावापूर्वी मुंबई इंडियन्सने (Mumbai indians) मोठा डाव खेळला असून स्टार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) याला पुन्हा आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतलं आहे. मुंबई इंडियन्सने याबाबत ऑफिशियल अकाऊंटवर पोस्ट करत माहिती दिली. त्यासोबतच आयपीएलने देखील याबाबत पोस्ट केली अन् चर्चांवर शिक्कामोर्तब केलंय. हार्दिक पुन्हा मुंबईमध्ये आल्याने आता काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशातच टीम इंडियाचा माजी खेळाडू आणि समालोचक आकाश चोप्रा (Akash Chopra) याने ट्विट करत हार्दिकच्या निर्णयावर नाव न घेता टीका केली आहे.

कधीतरी जीवन तुम्हाला पैसा आणि वारसा यापैकी एक निवडण्याची संधी देईल. तुम्ही जे काही निवडता ते तुम्हाला आयुष्यभर तुमच्या सोबत राहिल, असं म्हणत आकाश चोप्राने पोस्ट करत म्हटलं आहे. मुंबई इंडियन्सने घोषणा केल्यानंतर काही मिनिटातच आकाश चोप्रा याने पोस्ट करत टीकेटी झोड उठवली आहे. त्यावेळी त्याने कॅमरून ग्रीन याच्या ट्रेडवर देखील भाष्य केलं.

Once in a while life would give you an opportunity to choose between money and legacy. Whatever you choose will define you for the rest of your life.

TRENDING NOW news

— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 27, 2023