IPL 2024 : थाला धोनीच्या CSK ला मोठा धक्का, 'हा' स्टार खेळाडू स्ट्रेचरवरून गेला मैदानाबाहेर

Bangladesh vs Sri Lanka : चट्टोग्राम येथे खेळल्या गेलेल्या अखेरच्या वनडे सामन्यात बांगलादेशला तीन धक्यावर धक्के बसले आहेत. बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान (Mustafizur Rahman Injured) सामन्यात गोलंदाजी करत असताना पीचवर कोसळला. त्यामुळे त्याला त्याला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर घेऊन जावं लागलं. सामन्यादरम्यान त्याला क्रॅम्प आल्याने त्याला मैदानाबाहेर जावं लागलं. मुस्ताफिजूरची परिस्थिती अशी होती, की त्याला मैदानातून चालत देखील बाहेर जाता आलं नाही. त्यामुळे आता आगामी आयपीएलमध्ये (IPL 2024) खेळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

झालं असं की, मुस्ताफिजूर रहमान आपल्या धारदार गोलंदाजीने श्रीलंकेवर प्रहार करत होता. सामन्याच्या 42 व्या ओव्हरमध्ये मुस्ताफिजूरला क्रॅम्प आला. तेव्हा तो खेळपट्टीवर कोसळला. त्यानंतर तो 48 व्या ओव्हरमध्ये मैदानात आला तेव्हा त्याला पुन्हा क्रॅम्पची समस्या जाणवू लागली. त्याला इतक्या वेदना होत होत्या की त्याला मैदान सोडावं लागलं, तेही स्ट्रेचरवर...

it's Bad news to CSK fan's

TRENDING NOW news

Mustafizur Rahman injured he walk out without completing 48th over.

A strecher is called and he is off the field now something is very serious#ipltickets #IPL2024 #IPLonJioCinema pic.twitter.com/5jihpRPuxh

— Leeonie_0 (@Leeonie_0) March 18, 2024