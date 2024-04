IPL 2024 : मुंबईविरुद्ध आरसीबीमध्ये 'हाच' संघ जिंकणार, चक्क श्वानाने सांगितलं भविष्य?

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview : आयपीएलच्या 17 व्या हंगामातील 25 वा सामना आज (11 एप्रिल) रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) आणि मुंबई इंडियन्स (MI) यांच्यात होणार आहे. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. फाफ डू प्लेसिसच्या नेतृत्वाखालील बेंगळुरू संघाने मागील 3 सामने गमावले आहेत. त्याने आतापर्यंत 5 पैकी फक्त एकच सामना जिंकला आहे. तर दुसरीकडे हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई संघानेही 4 पैकी केवळ एकच सामना जिंकला आहे. एकंदरीत पॉईंट टेबलवरील वर्चस्व गाठण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्त्वाचा असणार आहे. तर क्रिकेट प्रेंमीबद्दल बोलायचं झालं तर मॅच सुरु होण्यापूर्वीच कोणता संघ जिंकेल? हाच संघ जिंकणार...अशा अनेक चर्चा सुरु होतात. मात्र इथेतर चक्क श्वानाने सांगितले आरसीबी-मुंबईमध्ये कोणता संघ जिंकणार?

रोहित शर्माची मुंबई नेहमीच विराट कोहलीच्या टीम बेंगळुरूपेक्षा वरचढ राहिली आहे. या दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 34 सामने झाले असून त्यात मुंबईने 20 जिंकले आहेत. तर बेंगळुरूने 14 मध्ये विजय मिळवला आहे. पण यंदाच्या आयपीएलमध्ये 5 सामन्यांवर नजर टाकली तर यात आरसीबीचा वरचष्मा दिसतो. आरसीबीने गेल्या 5 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत. आजच्या सामन्याबाबतीत इनसाइड स्पोर्टने यॉट फाईट्सबाबत अतिशय अनोख्या पद्धतीने भविष्यवाणी केली आहे, त्यासाठी श्वानच्या मदतीने कोणता संघ जिंकेल याची भविष्यवाणी केली. यासाठी एका बॉक्सवर मुंबई इंडियन्स आणि दुसऱ्या बॉक्सवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर स्टिकर्स लावण्यात आले. हा एक चॅरेटी इव्हेंट असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्या डब्याकेड जास्त श्वान आकर्षित होतील तोच संघ आजच्या सामन्यात विजयी असेल. याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

Who let the dogs out??

Paul the octopus became famous for predicting football matches for World Cup 2010. Now it’s our dogs’ time

We will do IPL predictions with the help of our most “Loyal” group of fans

For this video we will be making a donation to “Animal Matter… pic.twitter.com/Oq33EdN1rl

— InsideSport (@InsideSportIND) April 10, 2024