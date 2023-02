IPL 2023 Match Schedule: 31 मार्चपासून आयपीएलचा थरार...आत्ताच पाहा तुमच्या टीमचं संपूर्ण वेळापत्रक!

IPL 2023 Match Schedule: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 16 व्या हंगाचे वेळापत्रक (IPL 2023) जाहीर करण्यात आलं आहे. 31 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या सिझनचा पहिला सामना गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अशातच आता तुमच्या आवडीच्या संघाचं शेड्यूल नेमकं कसं असेल जाणून घ्या.. (IPL schedule 2023: Full fixtures Match Dates and Timing Venues all details here)

सर्व संघाच्या14 सामन्याचं वेळापत्रक समोर आलंय. सर्व संघ घरच्या मैदानावर सात सामने खेळणार आहे, तर इतर 7 सामने प्रतिस्पर्धी संघाच्या मैदानावर खेळणार आहे. त्यामुळे यंदा बाजी मारणार का? असा सवाल आता उपस्थित होतोय.

जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक (IPL 2023 Match Schedule Of all Team)

रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरूचं संपूर्ण शेड्यूल: (Full schedule of RCB)

2 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs मुंबई इंडियंस

6 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs कोलकाता नाइट राइडर्स

10 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

15 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरूvs दिल्ली कैपिटल्स

17 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs चेन्नई सुपर किंग्स

20 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs पंजाब किंग्स

23 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs राजस्थान रॉयल्स

26 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs कोलकाता नाइट राइडर्स

1 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

6 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs दिल्ली कैपिटल्स

9 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs मुंबई इंडियंस

14 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs राजस्थान रॉयल्स

18 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs सनराइजर्स हैदराबाद

21 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू vs गुजराट टाइटन्स

चेन्नई सुपर किंग्सचं संपूर्ण शेड्यूल: (Full schedule of CSK)

31 मार्च चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटन्स

3 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

8 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस

12 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स

17 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

21 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

23 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

27 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स

30 एप्रिल चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स

4 मे चेन्नई सुपर किंग्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

6 मे चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस

10 मे चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स

14 मे चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

20 मे चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स

कोलकाता नाइट राइडर्सचं संपूर्ण शेड्यूल: (Full schedule of KKR)

1 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स

6 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

9 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटन्स

14 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

16 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस

20 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स

23 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

26 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

29 एप्रिल कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटन्स

4 मे कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

8 मे कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स

11 मे कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स

14 मे कोलकाता नाइट राइडर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

20 मे कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

मुंबई इंडियन्सचं पूर्ण शेड्यूल (Full schedule of Mumbai Indians)

2 एप्रिल - मुंबई इंडियन्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

8 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

11 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs दिल्ली कैपिटल्स

16 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

18 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

22 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs पंजाब किंग्स

25 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs गुजरात टाइटन्स

30 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स vs राजस्थान रॉयल्स

3 मे - मुंबई इंडियन्स vs पंजाब किंग्स

6 मे - मुंबई इंडियन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

9 मे - मुंबई इंडियन्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

12 मे - मुंबई इंडियन्स vs गुजरात टाइटन्स

16 मे - मुंबई इंडियन्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

21 मे - मुंबई इंडियन्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

राजस्थान रॉयल्सचं संपूर्ण शेड्यूल: (Full schedule of RR)

2 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

5 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs पंजाब किंग्स

8 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स

12 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

16 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs गुजरात टाइटन्स

19 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

23 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

27 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

30 एप्रिल राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस

5 मे राजस्थान रॉयल्स vs गुजरात टाइटन्स

7 मे राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

11 मे राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

14 मे राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

19 मे राजस्थान रॉयल्स vs पंजाब किंग्स

दिल्ली कॅपिटल्सचं संपूर्ण शेड्यूल: (Full schedule of DC)

1 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

4 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs गुजरात टाइटन्स

8 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स

11 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs मुंबई इंडियंस

15 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

20 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

24 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

29 एप्रिल दिल्ली कॅपिटल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

2 मे दिल्ली कॅपिटल्स vs गुजरात टाइटन्स

6 मे दिल्ली कॅपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

10 मे दिल्ली कॅपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

13 मे दिल्ली कॅपिटल्स vs पंजाब किंग्स

17 मे दिल्ली कॅपिटल्स vs पंजाब किंग्स

20 मे दिल्ली कॅपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

गुजरात टाइटन्सचं संपूर्ण शेड्यूल (Full schedule of GT)

31 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

4 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs दिल्ली कैपिटल्स

9 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

13 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs पंजाब किंग्स

16 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs राजस्थान रॉयल्स

22 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

25 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs मुंबई इंडियंस

29 एप्रिल गुजरात टाइटन्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

2 मे गुजरात टाइटन्स vs दिल्ली कैपिटल्स

5 मे गुजरात टाइटन्स vs राजस्थान रॉयल्स

7 मे गुजरात टाइटन्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

12 मे गुजरात टाइटन्स vs मुंबई इंडियंस

15 मे गुजरात टाइटन्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

21 मे गुजरात टाइटन्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

पंजाब किंग्सचं संपूर्ण शेड्यूल:(Full schedule of PK)

1 एप्रिल पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

5 एप्रिल पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स

9 एप्रिल पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

13 एप्रिल पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटन्स

15 एप्रिल पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

20 एप्रिल पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

22 एप्रिल पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस

28 एप्रिल पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

30 एप्रिल पंजाब किंग्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

3 मे पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस

8 मे पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

13 मे पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स

17 मे पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स

19 मे पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स

सनराइजर्स हैदराबादचं संपूर्ण शेड्यूल (Full schedule of SRH)

2 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबादvs राजस्थान रॉयल्स

7 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबादvs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

9 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स

14 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स

18 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस

21 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स

24 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली कैपिटल्स

29 एप्रिल सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली कैपिटल्स

4 मे सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स

7 मे सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स

13 मे सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

15 मे सनराइजर्स हैदराबाद vs गुजरात टाइटन्स

18 मे सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

21 मे सनराइजर्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस

लखनऊ सुपर जायन्ट्सचं संपूर्ण शेड्यूल: (Full schedule of LSG)

1 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्सvs दिल्ली कैपिटल्स

3 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

7 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

10 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर

15 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs पंजाब किंग्स

19 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

22 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs गुजरात टाइटन्स

28 एप्रिल लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs पंजाब किंग्स

1 मे लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

4 मे लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

7 मे लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs गुजरात टाइन्ट्स

13 मे लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

16 मे लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs मुंबई इंडियंस

20 मे लखनऊ सुपर जायन्ट्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

पहिले पाच सामने - (IPL First 5 Matches )

31 मार्च - चेन्नई सुपर किंग्स वि. गुजरात टायटन्स

1 एप्रिल - पंजाब किंग्स वि. कोलकाता नाइट रायडर्स

1 एप्रिल - लखनऊ सुपर जायंट्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स

2 एप्रिल - सनरायझर्स हैदराबाद वि. राजस्थान रॉयल्स

2 एप्रिल- मुंबई इंडियन्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू