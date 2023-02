IND vs AUS : विराट कोहली चुकीच्या पद्धतीने OUT? भारतीय फॅन्स भडकले

Ind vs Aus Virat Kohli : दिल्लीतील अरूण जेटली स्टेडीअम सुरु असलेल्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात विराट कोहलीला (Virat Kohli) चुकीच्या पद्धतीने आऊट दिल्याच्या आरोप भारतीय फॅन्स करत आहे.या घटनेचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. चुकीच्या पद्धतीने आऊट दिल्याप्रकरणी विराट चांगलाच संतापला आहे. थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी दिलेल्या निर्णयावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. टीम इंडियाच्या पहिल्या डावात ही घटना घडलीय. (virat kohli lbw drs spark debate controversy richard illingworth controversial decision ind vs aus 2nd test)

दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा पहिला डाव सुरू आहे. या डावात टीम इंडियाचा माजी कर्णधार विराट कोहलीला (Virat Kohli) ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू कुहनेमनच्या एका चेंडूवर पहिल्या मैदानी पंचाने एलबीडब्ल्यू दिले. यावेळी विराटने (Virat Kohli) रिव्ह्यू घेतला, त्यावेळेस थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ (Richard Illingworth) यांनी त्याला बाद घोषित केले. रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी दिलेल्या निर्णयावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.या व्हिडिओवर नेटकरी विराट आऊट आहे की नॉट आऊट याबाबत प्रतिक्रिया देत आहेत.

