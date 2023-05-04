IPL 2023 SRH vs KKR: अखेरच्या चेंडूवर कोलकाताचा दणदणीत विजय, 1 बॉलवर 6 धावांची गरज अन्...

IPL 2023 SRH vs KKR LIVE: सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात आयपीएलचा 47 वा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघ आज अस्तित्वासाठी लढतीत. आजपासून दोन्ही संघासाठी एक एक सामना करो वा मरो असणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
4 May 2023, 23:47 वाजता
KKR beat SRH : कोलकाताला अखेरच्या बॉलवर 6 धावांची गरज होती. अखेरच्या चेंडूवर भूवनेश्वर कुमार स्टाईकवर होता. तर वरूण चक्रवती बॉलिंग करत होता. एका स्पीड बॉलवर भूवीला फटका मारता आला नाही आणि कोलकाताने सामना 5 धावांनी जिंकला आहे.
4 May 2023, 23:23 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: कोलकाताचा 5 धावांनी विजय
Match 47. Kolkata Knight Riders Won by 5 Run(s) https://t.co/xYKXAE6NDg #TATAIPL #SRHvKKR #IPL2023
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4 May 2023, 22:43 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: हैदराबादला बसला पाचवा धक्का, हेनरिच क्लासेन झाला बाद, शार्दूल ठाकूरच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 47. WICKET! 14.1: Heinrich Klaasen 36(20) ct Andre Russell b Shardul Thakur, Sunrisers Hyderabad 124/5 https://t.co/xYKXAE6NDg #TATAIPL #SRHvKKR #IPL2023
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4 May 2023, 22:07 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: हैदराबादला बसला चौथा धक्का, हॅरी ब्रूक झाला बाद ,अनुकूल रॉयच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Anukul Roy picks up the wicket of Harry Brook, who is given out LBW
SRH lose their fourth.
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4 May 2023, 21:50 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: हैदराबादला बसला दुसरा धक्का, अभिषेक शर्मा झाला बाद , शार्दुल ठाकूरच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 47. WICKET! 3.5: Abhishek Sharma 9(10) ct Andre Russell b Shardul Thakur, Sunrisers Hyderabad 37/2 https://t.co/xYKXAE6NDg #TATAIPL #SRHvKKR #IPL2023
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4 May 2023, 21:44 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: हैदराबादला बसला पहिला धक्का, मयंक अग्रवाल झाला बाद, हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 47. WICKET! 2.5: Mayank Agarwal 18(11) ct Rahmanullah Gurbaz b Harshit Rana, Sunrisers Hyderabad 29/1 https://t.co/xYKXAE6NDg #TATAIPL #SRHvKKR #IPL2023
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4 May 2023, 21:02 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: 18 ओव्हरमध्ये कोलकाताची 155 धावांची खेळी आणि 6 विकेटचं नुकसान, अनुकूल रॉय आणि रिंकू सिंह क्रिझवर
4 May 2023, 20:41 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: कोलकाताला पाचवा धक्का, आंद्रे रसेल बाद, मयंक मार्कंडेमच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 47. WICKET! 14.2: Andre Russell 24(15) ct T Natarajan b Mayank Markande, Kolkata Knight Riders 127/5 https://t.co/xYKXAE6NDg #TATAIPL #SRHvKKR #IPL2023
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4 May 2023, 20:31 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: कोलकाताला चौथा धक्का, नितीश राणा बाद, एडेन मार्करमच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 47. WICKET! 11.2: Nitish Rana 42(31) ct & b Aiden Markram, Kolkata Knight Riders 96/4 https://t.co/xYKXAE6NDg #TATAIPL #SRHvKKR #IPL2023
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4 May 2023, 20:23 वाजता
IPL 2023 KKR vs SRH Live Score: 10 ओव्हरमध्ये कोलकाताची 90 धावांची खेळी आणि 3 विकेटचं नुकसान, नीतीश राणा आणि रिंकू सिंह क्रिझवर