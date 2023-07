IndA vs PakA: फायनलमध्ये पाकिस्तानकडून रडीचा डाव, क्लियर No Ball असताना दिलं आऊट; पाहा Video

LIVE

RESULTS

India in West Indies, 2 Test Series, 2023 WI 255 (115.4 ov) VS IND 438 (128.0 ov) 98/1 (12.0 ov) Full Scorecard → ICC 2024 T20 World Cup Europe Qualifier, 2023 DEN 117/8 (19.0 ov) VS GER Full Scorecard →