'डियर टीम इंडिया...', वर्ल्ड कप फायनलमधील पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा खास मेसेज!

PM Narendra Modi consolation Team India : अहमदाबादच्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाचा 6 गडी राखून पराभव केला आहे. अवघ्या 240 धावांचा आव्हान घेऊन उतरलेल्या ऑस्ट्रेलियाने अवघ्या चार गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पार करताना भारतापासून विश्वचषक दूर नेला. विराट कोहली आणि लोकेश राहुल यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने 240 धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रेव्हिस हेडने दमदार फलंदाजी करत वर्ल्ड कपवर ऑस्ट्रेलियाचं नाव कोरलं आहे. टीम इंडियाच्या पराभावानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट करत टीम इंडियाचं सांत्वन केलं आहे.

प्रिय टीम इंडिया, विश्वचषक स्पर्धेत तुमची प्रतिभा आणि जिद्द लक्षात घेण्याजोगी होती. तुम्ही मोठ्या भावनेने खेळलात आणि देशाला मोठा अभिमान मिळवून दिला. आम्ही आज आणि सदैव तुमच्या पाठीशी उभे आहोत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचं देखील कौतूक केलं आहे.

Dear Team India,

Your talent and determination through the World Cup was noteworthy. You've played with great spirit and brought immense pride to the nation.

We stand with you today and always.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023