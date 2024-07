IND vs ZIM : टीम इंडियाचा 'जॉन्टी रोड्स', गोळीच्या स्पीडने जाणाऱ्या बॉलवर बिश्नोईचा अफलातून कॅच, पाहा Video

Ravi Bishnoi Catch Video : एक काळ होता मोहम्मद कैफ आणि युवराज सिंग यांचा... पाईंटवर बॉल आला की घारीसारखी नजर ठेऊन बॉलवर झडप घालायची. तरणाताठ्या पोरांसाठी युवराज आणि कैफ म्हणजे इन्स्पिरेशन.. आता काळ बदललाय. क्रिकेट अधिक ताठर झालंय. आता सूर्यकुमार आणि विराटसारख्या खेळाडूवर सर्वांची नजर असले. कॅच पकडा आणि मॅच पकडा, असं समिकरण सध्या क्रिकेटचं झालंय. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये फिल्डिंगवर भरपूर जोर दिला जातो. आता टीम इंडियाचे नवे छावे झिम्बॉब्वेविरुद्ध आपली कमाल दाखवतायेत. अशातच आता तिसऱ्या टी-ट्वेंटीमध्ये रवी बिश्नोईच्या (Ravi Bishnoi catch) कॅचने अनेकांना चकित केलंय.

तिसऱ्या टी-20 सामन्यात रवी बिश्नोई सुपरमॅन अवतारात दिसला. सामन्याच्या तिसऱ्या ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर ब्रायन बेनेटकडे स्ट्राईक आली. त्यावेळी आवेश खानच्या हातात बॉल होता. आवेशच्या पहिल्याच बॉलवर ब्रायन बेनेटने बॅकवर्ड पॉइंटवर शॉट मारला. बॉल आरामात फोरच्या दिशेने जाईल, असं सर्वांना वाटत होतं. मात्र, पाईंटवर उभा ठाकला होता रवी बिश्नोई. बिश्नोईने हवेत उडी मारली अन् गोळीच्या स्पीडने बॉन्ड्रीकडे जात असलेला बॉल पकडला.

बिश्वोईची फिल्डिंग पाहून अनेकजण चकित झाले. खुद्द ब्रायन बेनेटला देखील हसू आवरलं नाही. तर आवेश खान आणि इतर खेळाडूंनी बिश्नोईचं कौतूक केलं. बिश्नोईच्या कॅचचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाने 23 धावांनी विजय मिळवत मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आगामी सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्याचा प्रयत्न टीम इंडियाचा असणार आहे.

We always talk about Ravi Bishnoi bowling but his fielding always goes unnoticed.

He is a better version of Jonty Rhodes,You need a two and three fielders like him in the team to accommodate Shivam Dube bowling.pic.twitter.com/H3VDXVRAu0

— Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) July 10, 2024