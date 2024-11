नवऱ्यामुलाकडून हार चोरुन पळून जाणाऱ्याचा पाळलाग; धावत्या मिनी ट्रकवर चढला अन् पुढे..., VIDEO तुफान व्हायरल

बॉलिवूडमध्ये सीनला साजेशी एक घटना नुकतीच समोर आली आहे. लग्न सोडून एक नवरा थेट चोराचा पाठलाग करत असल्याचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. उत्तर प्रदेशच्या मेरठमध्ये ही घटना घडली आहे. चोराने नोटांनी सजवलेला हार चोरुन मिनी ट्रकमधून पळ काढला होता. यानंतर नवरामुलगा लग्न सोडून त्याचा पाळलाग करु लागला. नवऱ्यामुलाची घोड्यावरुन वरात काढली जात असताना हायवेवर हा सगळा प्रकार घडला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मिनी ट्रकचा ड्रायव्हर हायवेवरुन जात होता. यावेळी त्याने नवऱ्यामुलाच्या गळ्यातील नोटांना सजवलेला हार खेचून घेतला आणि तेथून पळ काढला. मात्र यानंतर पुढे जे काय झालं त्याची त्याने कल्पनाही केली नव्हती.

या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यावेळी नवरामुलगा राखाडी रंगाच्या पँट आणि ब्लेझरमध्ये दिसत आहे. यादरम्यान त्याच्या गळ्यात पैशांचा हार दिसत आहे. तेथून जाणाऱ्या एका बाईकवाल्याच्या मदतीने त्याने हायवेवर मिनी ट्रकचा पाठलाग केला. व्हिडीओत नवरामुलगा एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटाप्रमाणे बाईकवरुन धावत्या मिनी ट्रकवर उडी मारतो आणि नंतर खिडकीतून आत जाताना दिसत आहे. यानंतर तो मिनी ट्रक थांबवतो.

Video of the year!

In UP's Meerut, groom Dev Kumar was happily getting home after the wedding when a pick up driver pinched a note from his currency tucked garland. What followed was a near Bollywood, daring chase for justice! Groom Dev Kumar asked for lift from a motorist,… pic.twitter.com/libIH8PRTT

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 25, 2024