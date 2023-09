Real Madrid : अल्पवयीन मुलीचा सेक्स Video सोशल मीडियावर केला Viral, 4 खेळाडूंना अटक

Real Madrid Players Arrested : फुटबॉलमधील प्रसिद्ध टीम रिअल माद्रिदबद्दल धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. रिअल माद्रिदच्या चार खेळाडूंना पोलिसांनी अटक केली आहे. अल्पवयीन मुलीचा सेक्स व्हिडीओ व्हाट्सअपवर शेअर केल्याचा आरोपाखाली त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार स्पॅनिश पोलिसांनी या खेळाडूंना अटक केली असून त्यांचे फोन जप्त केले आहेत. (real madrid 4 players arrested minor girl sex video viral on whatsapp)

या बातमीने क्रीडा विश्वास खळबळ माजली असून Real Madrid चाहत्यांना धक्का बसला आहे. फ्री प्रेस जर्नलने दिलेल्या माहितीनुसार, या चौघांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला आणि त्या घटनेचा व्हिडीओ व्हाट्सअपवर शेअर केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान पोलिसांनी या खेळांडूच्या मोबाईलमधील सर्च हिस्ट्री तपासली असून हा व्हिडीओ अजून व्हायरल होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतली आहे.

Spanish police arrested Thursday three unnamed Real Madrid youth academy players for allegedly distributing a sexual video featuring a minor, a police spokesperson said. Officers detained the playe… https://t.co/XsWpBNEne5 pic.twitter.com/6WhhtsXIvA

मिळालेल्या माहितीनुसार या चौघांना चौकशीनंतर सोडण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. आरोप झालेले खेळाडूंपैकी तीन खेळाडू हे रिअर माद्रिदच्या सी टीमचे आहेत, तर एक बी टीमचा खेळाडू आहे.

The three players are from Real Madrid Castilla and Real Madrid C and have been arrested.

Recording where one of the Real Madrid youth players shared on WhatsApp, other youth players also shared it.

