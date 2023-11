पराभवानंतर चाहत्यांचं लाजीरवाणं कृत्य; Travis Head चिमुकल्या मुलीला दिली बलात्काराची धमकी, फोटो व्हायरल

Rape Threats To Travis Head Wife And Daughter: वनडे वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाचा पराभव केला आणि भारताच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. कांगारूंकडून ट्रेविस हेड हा विजयाचा खरा शिल्पकार ठरला. ट्रेविस हेडच्या शतकी खेळीच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाच्या टीमने वर्ल्डकपच्या ट्रॉफीवर सहाव्यांदा नाव कोरलं. यानंतर ट्रेविस हेडवर कौतुंकांचा वर्षाव सुरु झाला. मात्र यावेळी टीम इंडियाच्या काही चाहत्यांनी सोशल मीडियावर लज्जास्पद कृत्य केलं आहे.

ऑस्ट्रेलियासाठी वर्ल्डकप 2023 च्या फायनलमध्ये ट्रेविस हेडने सर्वात मोलाची भूमिका बजावली होती. टीम इंडियाने 241 रन्सच्या दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हेडने 120 बॉल्समध्ये 15 फोर आणि 4 सिक्से मदतीने 137 रन्सची खेळी केली. दरम्यान यानंतर भारतीय चाहत्यांनी ट्रेविस हेडची पत्नी जेसिका डेव्हिस आणि मुलीला शिवीगाळ करत बलात्काराची धमकी दिलीये दिसतात.

ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानंतर सोशल मीडियावर काही फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झालेत. या फोटोंमध्ये काही चाहत्यांनी त्याची पत्नी जेसिका डेव्हिसला इंस्टाग्राम पोस्टच्या कमेंटमध्ये शिवीगाळ केलीये. याशिवाय काहींनी जेसिकाच्या फोटोंवर अतिशय अश्लील आणि असभ्य टिप्पण्या केल्यात. ज्यामध्ये बलात्काराच्या धमक्यांचाही समावेश आहे. तसंच ट्रेविसच्या एका वर्षाच्या मुलीलाही अनेकांनी बलात्काराच्या धमक्या दिल्या. पराभवानंतर चाहत्यांनी हे लज्जास्पद कृत्य केलं आहेय

Absolutely vile and shocking. Indian cricket fans giving r@pe threats to the wife and daughter of Travis Head after the WC win.

His daughter is only 1 year old pic.twitter.com/livmWjlioH

— Singh (@APSvasii) November 19, 2023