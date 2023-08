100 मीटर स्पर्धेत खेळाडूने देशाची लाज काढली! क्रीडा मंत्र्यांवर जाहीर माफी मागण्याची वेळ; पाहा VIDEO

चीनमध्ये वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्सचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या स्पर्धेत सोमालियाच्या एका खेळाडूने अशी कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे तिच्या देशाला जाहीर माफी मागावी लागली आहे. खेळाडूने केलेल्या लाजिरवाणी कामगिरीमुळे देशातील नागरिकही संतापले आहे. स्वत: क्रीडामंत्र्यांनी समोर येऊन जनतेची माफी मागितली आहे. पण नागरिकांचा संताप कमी होण्याचं नाव घेत नाही आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं जावं अशी मागणी जनता करत आहे.

चीनमध्ये 28 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबरपर्यंत वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्सचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सोमालियाने यावेळी 100 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत आपली नवखी धावपटू नसरा अबुबकर अलीला मैदानात उतरवलं होतं. तिने या स्पर्धेत विजेत्या धावपटूच्या तुलनेत तब्बल दुप्पट वेळ घेतला. तेव्हापासूनच लोक संतापले असून क्रीडा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी करत आहेत.

सोमालियाचे क्रीडामंत्री मोहम्मद बर्रे मोहम्मद यांनी नसरा अबुबकर अलीला या स्पर्धेत देशाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवड केल्याबद्दल देशाची माफी मागितला आहे. रिपोर्टनुसार, नसरा अबुबकर अली हिच्याकडे अशा उच्चस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी लागणारा कोणताच अनुभव नव्हता.

वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्समधील एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत सोमालियान धावपटू नसरा अबुबकर अली 100 मीटर स्पर्धेत सहभागी झाल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, स्पर्धा सुरु झाल्यानंतर सर्वात शेवटच्या नंबरला नसरा होती. सर्व खेळाडू रेषेपार गेल्यानंतरही नसरा मात्र मागे धावतच होती. यानंतर ती हसत हसत रेषा पार करते. रिपोर्टनुसार, 100 मीटरसाठी तिने 21.81 सेकंदाचा वेळ घेतला. विजेत्या धावपटूच्या तुलनेत ही वेळ दुप्पट होती.

#Somalia sorry for fielding record slow sprinter after Nasra Abubakar Ali took 22 seconds to complete the 100m sprint at the World University Games.

Sports Minister Barre Mohamud:“What happened was not representation of the Somali people, we apologise.”pic.twitter.com/tzqCfuta1p

— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) August 2, 2023