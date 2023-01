इतंकही डोक्यावर चढवू नका...; टेस्ट टीममध्ये निवड केल्याने Suryakumar Yadav वर जहरी टीका

Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट टीम विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये 4 सामन्यांची टेस्ट सिरीज खेळवली जाणार आहे. फेब्रुवारी- मार्च या दरम्यान ही सिरीज खेळवली जाणार आहे. ज्याला बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी म्हणून देखील ओळखलं जातंय 2023 मध्ये ही स्पर्धा टीम भारतात आयोजित करण्यात येणार आहे. 9 फेब्रुवारी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये नागपूर पहिली टेस्ट खेळवली जाणार आहे.

बीसीसीआयने शुक्रवारी रात्री उशीरा ऑस्ट्रेलियाविरूद्धच्या 2 टेस्टसाठी 17 सदस्यांची टीम घोषित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये टीम इंडियाचा T20 स्पेशलिस्ट सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) चं देखील सिलेक्शन करण्यात आलं आहे. मात्र यावर आता चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

भारतीय क्रिकेट टीमचा फलंदाज सूर्यकुमार यादव व्हाईट बॉलमध्ये चांगला खेळ करतोय. नुकतंच त्याने श्रीलंकेविरूद्धच्या टी-20 सिरीजमध्ये तिसरं शतक ठोकलं. मात्र चाहत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सूर्याला भारताच्या टेस्ट टीममध्ये समाविष्ट करायला नको होतं.

चाहत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, सरफराज खान सूर्यापेक्षा जास्त प्रतिभावान खेळाडू आहे. सध्या सरफराज रणजी ट्रॉफीमध्ये उत्तम खेळ करतोय. त्यामुळे टेस्ट सामन्यात सूर्याऐवजी सरफराजला संधी द्यावी, असं चाहत्याचं म्हणणं आहे.

Surya Kumar Yadav did nothing to be in a test squad, meanwhile sarfaraz khan has piled 100s 200s 300s to be there.......it's definitely a KHAN Factor #INDvSL

Even T20 Specialist #SuryakumarYadav can get a place in Test Team but don't know why #sarfarazkhan can't get it ? What is his fault ? #TeamIndia @BCCI

Is there any logic.... I would love to know if there is one #CricketTwitter #BCCI #BCCISelectionCommittee pic.twitter.com/bDmXkOqX8B

Selecting Suryakumar Yadav ahead of Sarfaraz Khan in Tests is an insult to Ranji Trophy. That guy has been one of the most consistent run-getters in First Class cricket and deserved that call-up more than anyone.

Baffling selection by this committee, yet again.

— LOKESH YADAV (@LOKESHYAD155) January 14, 2023