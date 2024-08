Vinesh Phogat : भारतात परततातच विनेश फोगटला अश्रू अनावर, साक्षी आणि बजरंगने दिला धीर Video

Vinesh Phogat Grand Welcome In India : भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगट हिचे भारतात आगमन झाले आहे. 17 ऑगस्ट शनिवारी विनेश पॅरिसवरून दिल्ली एअरपोर्टला लँड झाली, याठिकाणी तिचे जोरदार स्वागत झाले. देशवासीयांनी दिलेलं प्रेम पाहून विनेश फार भावुक झालेली पाहायला मिळाली. यावेळी विनेशचे कुटुंब तसेच कुस्तीपटू साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया हे सुद्धा तिच्या स्वागतासाठी हजर होते. विनेश भावुक झाल्यावर साक्षी आणि बजरंग यांनी तिला धीर दिला, सध्या तिच्या भारतातील आगमनाचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.

विनेश फोगट हिला पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मधून मेडल न घेता रिकाम्या होतीच भारतात परतावं लागलं. ऑलिम्पिक 2024 मध्ये महिलांच्या 50 किलो वजनी गटाची अंतिम फेरी गाठणाऱ्या विनेशला केवळ 100 ग्रॅम वजन जास्त असल्याने अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर तिला रौप्य पदक तरी देण्यात यावे यासाठी क्रीडा लवादाकडे याचिका करण्यात आलेली होती. मात्र ही याचिका क्रीडा लवादाने फेटाळली. विनेश ही भारताची पहिली कुस्तीपटू आहे, जिने ऑलिम्पिकच्या अंतिम फेरीत धडक दिली होती.

Congress MP Deepender Hooda and others welcome her at the airport. pic.twitter.com/7BbY2j5Zv0

#WATCH | Wrestler Vinesh Phogat arrives at Delhi's IGI Airport from Paris after the Olympics.

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat breaks down as she arrives at Delhi's IGI Airport from Paris after participating in the #Olympics2024Paris . pic.twitter.com/T6LcZzO4tT

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat says, "I thank all the countrymen, I am very fortunate."

She received a warm welcome at Delhi's IGI Airport after she arrived here from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/6WDTk8dejO

— ANI (@ANI) August 17, 2024