'मी रडत होतो, तो रडत होता, 15 वर्षात पहिल्यांदाच...', रोहित शर्मावर विराट पहिल्यांदाच मनमोकळा बोलला; पाहा Video

Virat Kohli On Rohit Sharma : टीम इंडिया मायदेशी परत आल्यानंतर त्यांचं जल्लोषात स्वागत केलं गेलं. मरिन ड्राईव्ह ते वानखेडेपर्यंत निघालेल्या रॅलीमध्ये हजारो चाहत्यांनी तुडूंब गर्दी केली होती. अशातच वानखेडेवर झालेल्या बक्षिस वितरण सोहळ्यावेळी विराटने 'मन की बात' बोलून दाखवली. रोहित शर्मा आणि तुझा फोटो तुफान व्हायरल झाला होता. त्याने इंटरनेट देखील ब्रेक केलं होतं. यावर तुझी प्रतिक्रिया काय? असा सवाल जेव्हा विराटला विचारला गेला. तेव्हा त्याने मनातील भावना व्यक्त केल्या. विराट कोहली रोहित शर्माविषयी पहिल्यांदाच एवढ्या मनमोकळेपणाने बोलताना दिसला.

गेल्या 15 वर्षांच्या करिअरमध्ये मी पहिल्यांदाच रोहित शर्मा खेळताना एवढं इमोशनल होताना पाहिलंय. आमच्या फोटोने इंटरनेट ब्रेक केलं की नाही माहित नाही. पण जेव्हा आम्ही जिंकलो आणि आम्ही पायऱ्यांवर पोहोचलो, तेव्हा मी रडत होतो, तो रडत होता... आम्ही मिठी मारली... आमच्यासाठी हा क्षण नक्कीच आनंदाचा होता, असं विराट कोहलीने म्हटलं आहे.

Virat kohli on picture of Rohit and him, I don't know about breaking the internet but This is the 1st time in what 15 years of playing together I have seen Rohit show that much emotions on the field pic.twitter.com/HZWPmX7DPG

