Elon Musk बनवणार स्मार्टफोन? 'त्या' उत्तराने Apple आणि Google ची झोप उडाली

Elon Musk make his own smartphone: एलोन मस्क सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. ट्विटरचा मालकी हक्क घेतल्यानंतर एलोन मस्क यांची सक्रियता वाढली आहे. आता त्यांच्या एका इशाऱ्यामुळे अ‍ॅपल आणि गुगलची झोप उडाली आहे. जर या दोन्ही कंपन्यांनी प्ले आणि अ‍ॅपल स्टोअरवर ट्विटर बॅन केलं, तर स्वत: स्मार्टफोन बनवणार असं सांगितलं आहे. कंटेंट मॉडरेशन इश्यूवर ट्विटर अ‍ॅपल आणि गुगल अ‍ॅप स्टोअरवर बॅन केलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर एलोन मस्क यांनी हा इशारा दिला आहे. एका युजर्सने विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी हे उत्तर दिलं आहे.

एका ट्विटर युजर्सने विचारलं की, गुगल किंवा अ‍ॅपलने ट्विटरवर बंदी घातली तर एलोन मस्क बाजारात नवीन फोन लाँच करतील का? त्यावर एलोन मस्क यांनी सांगितलं की, 'मला आशा आहे की असे होणार नाही. पण असं झालं तर फोन तयार करेन.' यावर नथिंगचे संस्थापक कार्ल पेई यांनी प्रतिक्रिया दिली. मस्क पुढे काय करतात हे पाहण्यासाठी उत्सुक आहे, सांगितलं आहे.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022