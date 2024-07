'मूर्ती सर, तुमच्या इन्फोसिस टीमला आठवड्यातून 1 तास तरी काम करायला सांगा म्हणजे..'; लोकांचा संताप

Narayana Murthy Ask Your Infosys Team To...: आयकर परतावा भरण्याची शेवटची तारीख जवळ येत आहे त्याप्रमाणे अनेकांची शेवटच्या क्षणी परतावा भरण्यासाठी धावपळ सुरु झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. असं असतानाच बंगळुरुमधील एका चार्टड अकाऊंटला आयकर परतावा भरताना आयकर विभागाच्या वेबसाईटवर अनेक तांत्रिक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. आयकर विभागाच्या परताव्यासंदर्भातील सेवांना तांत्रिक सपोर्ट इन्फोसिसकडून दिला जातो. त्यामुळेच अनेकजण आता नारायण मूर्तींनी स्थापन केलेल्या या कंपनीवरच आपला राग व्यक्त करत आहेत.

सोशल मीडियावर अनेकांनी स्क्रीनशॉट पोस्ट करत आपल्या संतापाला वाट मोकळी करुन दिलेली असतानाच एक्सवरील एका युझरने थेट नारायण मुर्तींच्या विधानावरुन खोचक टोला इन्फोसिसला लगावला आहे. नारायण मूर्ती यांनी मागील वर्षी एका मुलाखतीमध्ये तरुण कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान 70 तास काम करुन देशाच्या उभारणीसाठी हातभार लावावा असा सल्ला दिला होता.

आता याच सल्ल्यावरुन आयकर भरताना इन्फोसिस सपोर्ट करत असलेलं इन्कम टॅक्स पोर्टल चालत नसल्याने सीए असलेल्या बासू यांनी, "नारायण मूर्ती सर, तुमच्या सल्ल्याप्रमाणे आम्ही टॅक्स प्रोफेश्नल आठवड्यातून 70 तासांहून अधिक काम करतोय. तुमच्या इन्फोसिसच्या टीमला इन्कम टॅक्स पोर्टल सुरळीत चालावं म्हणून, आठवड्यातून किमान एक तास तरी काम करायला सांगा," असा टोला लगावला आहे. तसेच या पोस्टच्या शेवटी, "अगाऊमध्ये तुमचे आभार" असंही म्हटलं आहे.

Narayana Murthy Saar, on your advice we, tax professionals started to work more than 70 Hours per week.

Ask your Infosys team to work at least one hour per week to smoothly run the Income tax portal.

Thanks in Advance #incometaxefiling #incometaxreturn #ITR

— Basu-CA & RV (@Basappamv) July 13, 2024