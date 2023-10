'ही' पुणेकर तरुणी 4296 कोटींची मालकीण! सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातून शिक्षण घेतलं अन्...

Pune Woman Built Rs 75000 Crore Empire: मराठी माणूस व्यवयासामध्ये मागे पडतो असं वाक्य तुम्ही यापूर्वीही ऐकलं असेल. मात्र पुण्यातील एका तरुणीने हे विधान खोडू काढता येईल अशी दमदार कामगिरी करत हजारो कोटींचं साम्राज्य उभं केलं आहे. या पुणेकर तरुणीचं नाव आहे नेहा नारखेडे. नेहाचा जन्म, शिक्षण आणि बालपण भारतामध्येच गेलं. 2006 साली ती अमेरिकेमध्ये गेली. तिथे जॉर्जिया टेक येथे तिने कंप्युटर सायन्समध्ये मास्टर्स डिग्री पूर्ण केली. तिला युनायटेड किंग्डममध्ये ओरॅकल, लिंक्डइनसारख्या आयटी क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी मिळाली. मात्र या कंपन्यांमध्ये काही काळ नोकरी केल्यानंतर तिने तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि तिथून तिचा खरा प्रवास सुरु झाला. सध्या नेहा ही अमेरिकेतील सर्वात यशस्वी महिला उद्योजकांपैकी एक आहे.

2014 साली नेहाने अमेरिकेमध्ये कॉनफ्लुएंट नावाची कंपनी सुरु केली. यावेळी तिच्याबरोबर केवळ 2 सहकारी होते. लिंक्डइनमध्ये काम करताना तिचे सहकारी असलेले दोघेजण या नव्या कंपनीमध्ये तिच्याबरोबर काम करु लागले. अल्पावधीमध्ये कॉनफ्लुएंटला यश मिळू लागलं. 2021 मध्ये ही कंपनी सार्वजनिक क्षेत्रात आली. या कंपनीचं सध्याचं मूल्य हे 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकं आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 75 हजार कोटी इतकी होते. या कंपनीमधील 6 टक्के वाटा हा नेहाच्या मालकीचा आहे.

नेहा केवळ कॉनफ्लुएंटच्या यशावर समाधानी राहिली नाही. नेहाने 2021 साली ऑनलाइन फसवणूक ओळखू शकणारी ओसीलर नावाची कंपनी सुरु केली. तिने या कंपनीमध्ये 160 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. नेहा सध्या या कंपनीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. नेहाने तिचं इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातून घेतलं आहे. लिंक्डइनमध्ये काम करताना तिने अॅपचे काफका नावाची मेसेजिंग सिस्टीम डेव्हलप करण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलं होतं.

It's @confluentinc's 5th birthday and I got a chance to inaugurate our first office in my home country with our amazing team in Bangalore. This goes pretty high up in the list of highlights on this immigrant founder journey

Happy 5th birthday, Confluent! pic.twitter.com/xahcsAbxB4

— Neha Narkhede (@nehanarkhede) September 12, 2019