'मला 3 तासाच्या कामाचे ₹4.4 लाख मिळाले'; 'ति'ची पोस्ट पाहून लोक म्हणाले, 'तू काय...'

Client Paid High Fee To Women Know Her Job: एका महिलेने केवळ 3 तास काम करण्यासाठी तब्बल 4 लाख रुपये घेतल्याचा दावा केला आहे. अकाऊंटवर पैसे आल्याचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. या स्क्रीनशॉटमध्ये 4 लाख 40 हजार रुपये या महिलेच्या बँक अकाऊंटवर जमा झाल्याचं दिसत आहे. हा दावा करणाऱ्या महिलेचं नाव आहे श्वेता कुकरेजा. अशाप्रकारे खात्यावर कामाचे पैसे आधीच जमा झाल्यावर काम करण्याचं अधिक समधान मिळतं आणि काम करावसं वाटतं, असंही श्वेताने म्हटलं आहे.

"मला 4,40,000 अंदाजे (5200 अमेरिकी डॉलर्स) रुपये या महिन्याला एका क्लायंटकडून मिळाले. मी या क्लायंटच्या सोशल मीडिया स्ट्रॅटर्जीवर काम करण्यासाठी केवळ 3 तासांचा वेळ दिला. असे काही दिवस असतात की ज्यामुळे काम करण्याचं अधिक समाधान मिळतं आणि सारं काही ठीक आहे असं वाटतं," अशी कॅप्शन श्वेताने स्क्रीनशॉट शेअर करताना दिली आहे. तिची ही पोस्ट पाहून अनेकांनी या महिलेला, 'तू काय काम करते?' असा प्रश्न विचारला आहे.

श्वेताच्या या पोस्टला 7 लाख 93 हजारांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून अनेकांचं लक्ष या पोस्टने वेधलं आहे. श्वेताला एवढी जास्त फी सोशल मीडिया स्ट्रॅठर्जिस्ट म्हणून मिळते हे पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. केवळ तीन तासांच्या कामासाठी जवळपास साडेचार लाख मिळणाऱ्या या महिलेचं नेमकं काम काय आहे जाणून घ्यायला नक्की आवडेल असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. ही महिला नक्की कसली तज्ज्ञ आहे. तीन तासांमध्ये असं काय काम तिने केलं की तिला एवढे पैसे समोरुन देण्यात आले? असे प्रश्नही काहींनी विचारले आहेत. "तू केवळ 3 तास दिले असं म्हणत आहेत. तर हे तू केवळ तुझ्या पुरतं मर्यादित ठेवायला हवं होतं. आता हे वाचून तुझे क्लायंट फार समाधानी असतील असं वाटत नाही," असं एकाने म्हटलं आहे.

I got paid INR 4,40,000 approx. ($5,200) from ONE client this month.

And spent ONLY 3 hours working on his social media strategy.

Days like these make the work more satisfying and make it all worth it. pic.twitter.com/M8Oc2NQ6aZ

— Shweta Kukreja (@ShwetaKukreja_) September 27, 2024