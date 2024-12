भक्कम घरं गदागदा हलू लागली अन्... 7.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर कुठे देण्यात आला त्सुनामीचा इशारा

Earthquake in California Video : अमेरिकेतील उत्तर कॅलिफोर्नियामध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के बसले असून, या भयंकर भूकंपानंतर इथं त्सुनामीचा इशाराही देण्यात आला आहे. गुरुवारी सकाळी 10.44 मिनिटांनी पॅसिफिक समुद्राच्या किनारी क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या हम्बोल्ट काऊंटी इथं असणाऱ्या फर्नडेल नावाच्या एका लहान शहरामध्ये या भूकंपाचे धक्के जाणवले. मोठ्या धक्क्यांनतंरही या भागामध्ये सातत्यानं धरणीकंप जाणवत होते असं स्थानिकाचं म्हणणं. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) नंही कॅलिफोर्नियात आलेल्या या भूकंपाच्या वृत्तावा दुजोरा देत सविस्तर माहिती जारी केली.

कॅलनफोर्नियात 7.0 ते 7.3 रिश्टर स्केलचा भयावह भूकंप आल्यानंतर यंत्रणांनी त्यासंदर्भातील माहिती जारी केली. फर्नडेलपासून जवळपास 100 किमी पश्चिम ते दक्षिण पश्चिमेला 10 किमी (6.21 मैल) खोलवर या भूकंपाचा केंद्रबिंदू आढळला. भूकंपाची एकंदर तीव्रता पाहता या भातामध्ये त्सुनामीचाही इशारा देण्यात आला आहे. गुरुवारी आलेल्या या भूकंपानंतर कॅलिफोर्नियातील किनारपट्टी भागामध्ये त्सुनामीचाही इशारा देण्यात आला आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार सध्याच्या घडीला समुद्रात घातल लाटांची निर्मिती होत नसली तरीही त्सुनामीचा इशारा देत या क्षेत्रातील किनारपट्टी भागामध्ये राहणाऱ्यांनात सतर्क करण्यात आलं आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ठिकाणापासून साधारण 300 किमीपर्यंतच्या अंतरापर्यंत हा इशारा लागू असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. कालांतरानं हा इशारा मागे घेण्यात आला असला तरीही सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला मात्र यंत्रणांकडून दिला जात आहे.

The striking moments of the 7-magnitude earthquake that occurred in the US state of California were captured on camera! The strength of the earthquake once again reveals how impressive nature can be.#deprem earthquake #earthquake Tsunami #California california #Tsunami deprem pic.twitter.com/BDaNwIlMee