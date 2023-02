"नरेंद्र मोदींना दहशतवादी घोषित करा," राम मंदिरावर लिहिलेल्या घोषणांमुळे खळबळ

Anti India Graffiti on Ram Mandir: कॅनडामध्ये राम मंदिरावर (Ram Temple) भारतविरोधी ग्रॅफिटी करण्यात आल्याने खळबळ माजली आहे. याप्रकरणी टोरंटो (Toranto) येथील भारतीय दूतावासाने (Indian Consulate) तीव्र निषेध नोंदवला असून तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केलं आहे. Mississauga येथे हे राम मंदिर आहे. राम मंदिरावर 'पंतप्रधान मोदींना दहशतवादी घोषित करा (BBC)', 'संत भिंडरावाला शहीद आहेत', 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद' अशा घोषणा लिहिण्यात आल्या आहेत.

"राम मंदिरावर लिहिण्यात आलेल्या भारतविरोधी घोषणांचा (anti-India graffiti) आम्ही निषेध करतो. आम्ही कॅनडा प्रशासनाकडे याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली असून गुन्हेगारांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे," असं ट्वीट भारतीय दुतावासाने केलं आहे.

We strongly condemn the defacing of Ram Mandir in Missisauga with anti-India graffiti. We have requested Canadian authorities to investigate the incident and take prompt action on perpetrators.

Brampton चे महापौर पॅट्रिक ब्राउन यांनी हा संभाव्य द्वेषपूर्ण गुन्हा असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच प्रशासन हे अतिशय गांभीर्याने घेत असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "@PeelPolice आणि @ChiefNish या संभाव्य द्वेषपूर्ण गुन्ह्याला गांभीर्याने घेत आहेत. 12 विभाग तपास करत असून जबाबदार लोकांना शोधलं जाईल. धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क असून आणि आम्ही सर्वकाही करू. प्रत्येकजण त्यांच्या प्रार्थनास्थळी सुरक्षित असे याची आम्ही खात्री करू".

I am saddened to hear of the hate motivated vandalism at the Ram Mandir Temple in Mississauga. Unknown suspects spray painted the walls on the back of the temple. This type of hate has no place in Peel Region.

— Patrick Brown (@patrickbrownont) February 15, 2023