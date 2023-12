विमानात महिला प्रवाशालाच पुसायला लावले रक्ताचे डाग, सोशल मीडियावर शेअर केली पोस्ट

मॉन्ट्रियल येथील कॅनडियन एअरलाइन्सच्या एअर ट्रान्सॅट विमानातील एका महिला प्रवाशाला धक्कादायक अनुभव आला आहे. Birgit Umaigba Omoruyi असं या महिलेचं नाव असून तिेने एक्सवर शेअर केलेली पोस्ट व्हायरल झाली आहे. महिला सीटवर बसण्यासाठी गेली असता, समोर रक्ताचे डाग पडलेले होते. यानंतर तिने विमानातील कर्मचाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली. धक्कादायक म्हणजे, यानंतर कर्मचाऱ्यांनी महिलेलाच हे डाग पुसण्यास सांगितलं.

महिला नर्स असून तिने शेअर केलेल्या व्हिडीओ आणि फोटोंमध्ये सीटसमोरील डाग स्वच्छ करताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे महिलेला हातात घालण्यासाठी ग्लोव्ह्जही देण्यात आले नव्हत. याउलट विमानतील कर्मचाऱ्याने तिला एक कागद दिला ज्यावर जंतुनाशक मारलेलं नव्हतं. यावर तिने नाराजी जाहीर केली.

महिलेने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "Dear @airtransat मी बसलेल्या सीटसमोर रक्ताचे डाग होते. मला फ्लाइट अटेंडंटने जंतुनाशक न मारलेले कागद हे डाग पुसण्यासाठी दिले. पण नशीब मी त्यांच्याकडे ग्लोव्ह्ज मागितले आणि नंतर पुसलं. पुढच्या वेळी जर तुम्हाला संपूर्ण विमान स्वच्छ करायचं असेल तर मला फोन करताना संकोच करु नका, जेणेकरुन हे परत होणार नाही".

Dear @airtransat

What more can I say? As if it was not enough to find fresh blood on the seat in front of me, one of your flight attendants provided me with disinfectant wipes to wipe it off with my bare hands. Thank God for common sense, I asked for gloves and wiped the blood pic.twitter.com/4Lk6tS4ujF

— Birgit Umaigba Omoruyi (@birgitomo) December 3, 2023