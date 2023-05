ट्रेनच्या दरवाजात अडकलेले लोक, खिडक्या फोडण्याचा प्रयत्न अन् आरडाओरड; हा Viral Video पाहून अंगावर काटा येईल

Viral Video: सोशल मीडियावर (Social Media) एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल (Viral Video) होत आहे. या व्हिडीओत लोक ट्रेनमधून बाहेर पडण्यासाठी खिडकीच्या काचा फोडताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ लंडनमधील (London) असल्याचं सांगितलं जात आहे. सोशल मीडियावर या व्हिडीओची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. व्हिडीओत रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची आरडाओरड, धावपळ सुरु असल्याचं दिसत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रेनमध्ये फायर अलार्म वाजला होता. यावेळी प्रवासी ट्रेनमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत होते. पण ट्रेनचे दरवाजे उघडले जात नव्हते. यामुळे प्रवाशांवर खिडकीच्या काचा फोडण्याची वेळ आली. व्हिडीओमध्ये एकीकडे ट्रेनच्या आतमधील प्रवासी काच फोडून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करताना दिसत असताना, दुसरीकडे स्थानकावर उभे प्रवासीदेखील त्यांची मदत करताना दिसत आहेत.

स्थानकावर उभे प्रवासी हातातील जड वस्तू काचेवर मारत ती फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसंच दरवाजे उघडत नसल्याने काही प्रवासी जोर लावत ते उघडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही दिसत आहे. व्हिडीओत लोक आपला जीव वाचवण्यासाठी जीवाच्या आकांताने ओरडत असून, धावपळ करताना दिसत आहे.

दरम्यान, या घटनेनंतर ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडनकडून सार्वजनिकपणे जाहीर माफी मागण्यात आली आहे. तसंच अग्निशमन दलाला तैनात केलं जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र सोशल मीडियावर अनेकांनी या घटनेनंतर नाराजी जाहीर केली आहे. इतकी मोठी दुर्घटना झालेली असताना दरवाजे का उघडले नाहीत अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3

— Jake sharp (@jakesharp0108) May 5, 2023