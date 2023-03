Viral News: ...अन् प्रेक्षकांनी मैदानात Soft Toys चा खच पाडला, कारण समजल्यानंतर डोळ्यात पाणी येईल; पाहा VIDEO

Soft Toys For Turkey Eartquake Affected Children: इस्तंबूल (Istanbul) येथे फुटबॉल सामना सुरु असतानाच प्रेक्षकांनी मैदानात अचानक सॉफ्ट टॉइज (Soft Toys) फेकण्यास सुरुवात केली. यानंतर मैदानात अक्षरश: खच पडला होता. आता हे नेमकं कशासाठी झालं असावं असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पण यामागे एक भावनिक कारण आहे. तुर्की आणि सीरियातील भूकंपग्रस्त (Turkey Syria Earthqauke) लहान मुलांना संदेश पाठवण्यासाठी ही खेळणी हे बाहुले मैदानात फेकण्यात आले.

तुर्कीश सुपर लीगमध्ये रविवारी Besiktas आणि Antalyaspor यांच्यात सामना सुरु होता. वोडाफोन पार्क स्टेडिअममध्ये हा सामना सुरु असतानाच प्रेक्षकांनी मोठे टेडी बेअर तसंच इतर बाहुले मैदानात फेकण्यास सुरुवात केली. यानंतर काही काळासाठी खेळही थांबला होता. सोशल मीडियावर अनेकांनी #BuOyuncakSanaArkadasım हा हॅशटॅग सुरु केला होता. याचा अर्थ "माझ्या मित्रा, हे खेळणं तुझ्यासाठी आहे'. मैदानातील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत.

जवळपास 42 हजार प्रेक्षकांची क्षमता असणाऱ्या या स्टेडिअममध्ये प्रेक्षक सामन्यापूर्वी हातात रंगीबेरंगी बाहुल्या घेऊन बसल्याचं दिसत आहे. सामन्यात संगीत सुरु होताच प्रेक्षक आपल्या हातातील ही खेळणी मैदानाच्या दिशेने फेकू लागतात. मैदानात अक्षरश: खेळण्यांचा पाऊस सुरु झाला होता. 4 मिनिटं 17 सेकंद प्रेक्षकांकडून बाहुल्यांचं हे एका प्रकारचं दान सुरु होतं. 4 मिनिटं 17 सेकंदच का असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर यामागेही भूकंपाचं कारण आहे. तुर्कीत आलेला भूकंपाचा पहिला झटका पहाटे 4 वाजून 17 मिनिटाला जाणवला होता.

Fans of Besiktas and Antalyaspor threw stuffed toys onto the pitch when the clock was at 04:17 as a sign of solidarity for children affected by the earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/tPRWv1cr0K

— FootballJOE (@FootballJOE) February 27, 2023