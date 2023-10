Video : दोन विद्यार्थींमधील भांडण सोडवणं शिक्षिकेला पडलं महागात, गाठावं लागलं हॉस्पिटल...

Trending Video : सोशल मीडियावर सेकंद सेकंदाला काही ना काही पोस्ट किंवा शेअर होत असतात. यातील काही व्हिडीओ हे मनोरंजक असतात तर काही भयावह असतात. सोशल मीडियावर महिलांमध्ये मारामारी, शाळा कॉलेजमधील मुला मुलींची भांडणाचे अनेक व्हिडीओ पाहिला मिळतात. अनेक वेळा हा व्हिडीओ इतके भयावह असतात की, नेटकऱ्यांच्या हृदयाचे ठोके चुकतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडीओ पाहून संताप होतो आहे. (girl student fight teacher is knocked out cold by flying chair in classroom video get viral trending news today)

या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता दोन विद्यार्थिनींमध्ये अतिशय भयानक वाद सुरु आहे. त्या एकमेकांनी खूप शिव्या देताना दिसत आहे. वर्गामध्ये सुरु असलेला हा प्रकार पाहून शिक्षिका त्यांच्यामधील वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र त्या दोघींही काही पण ऐकण्याच्या मनस्तितीत नसतात. त्या एकमेकींवर आरडा ओरडा करताना दिसत आहे. त्यातील एक मुलगी अचानक हिंसक बनवते आणि वर्गात असलेली लोखंडी खुर्ची उचलून दुसऱ्या मुलीवर फेकते.

मात्र ती खुर्ची विद्यार्थिनीच्या बाजूला उभा असलेल्या शिक्षिकेच्या डोक्याला लागते आणि त्या खाली पडतात. धक्कदायक म्हणजे शिक्षिकेला खुर्ची लागून त्यांना गंभीर दुखापत झाली असतानाही त्या दोघी एकमेकींशी वाद घालणं सोडत नाही. ती शिक्षिका गंभीर अवस्थेत असून तिच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे.

A video on social media shows a disturbing incident at a school in Flint, Michigan, where a female student hurled a chair at another student's head, but it ended up striking a teacher instead. The altercation began when the two female students were arguing. #GUNviolence #crime pic.twitter.com/ganhV7f5IB

