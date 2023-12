हा तर निसर्गाचा चमत्कार! दोन हिश्शात विभागले गेले आकाश, सूर्यास्त होत असतानाच...

Viral Video Of Split Screen Sunset: सूर्यास्त तर आपण रोजच पाहतो. संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा सूर्य-अस्ताला जातो तेव्हा आकाशात पसरलेला तो सोनेरी रंग मन मोहून टाकतो. अवकाशात पसरलेल्या या सोनेरी रंगाच्या छटा खूपच सुंदर दिसतात. पण एकाचवेळी आकाशात सूर्य अस्ताला जाताना पसरलेला सोनरी रंग आणि निरभ्र निळे आकाश असा नजारा तुम्ही कधी पाहिला आहेत का. सोशल मीडियावर सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या दृश्याला स्प्लिट स्क्रीन सूर्यास्त (Split-Screen Sunset) असं म्हटलं जातं. अलीकडेच फ्लोरिडामध्ये हे दृश्य दिसलं आहे. सोशल मीडियावर याचे फोटो व व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Rainmaker1973 या अकाउंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात आकाश दोन हिश्शात विभागले गेल्याचे दिसत आहे. एका ठिकाणी सूर्य अस्ताला जात असल्याचे दिसत आहे तर एकीकडे सूर्य पूर्णपणे अस्ताला गेला असून आकाश पूर्ण निळे झाले आहे व रात्र दिसत आहे. खरं तर आकाश आपल्याला असे विभागता येत नाही पण या व्हिडिओत तुम्ही सरळसरळ पाहू शकता की आकाशात दोन वेगळेच दृष्य दिसत आहेत. हा एक निसर्गाचा चमत्कारच म्हणून शकता.

A "split screen" sunset happens when clouds on the right half of the footage are higher in the sky and are thus still picking up some of the Sun’s lingering rays

TRENDING NOW news

This was recorded in Florida.pic.twitter.com/kwo3o4ZKIj

— Massimo (@Rainmaker1973) December 23, 2023