6 वर्षांच्या लठ्ठ मुलाला वडिलांनी बळजबरीने ट्रेडमिलवर पळवलं, अन्... हृदयद्रावक VIDEO

अमेरिकेतील न्यू जर्सीमध्ये एका पित्याने आपल्याच हाताने आपल्या 6 वर्षाच्या निष्पाप मुलाचा जीव घेतला. 2021 मध्ये वडिलांच्या एका चुकीमुळे मुलाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. वडिलांनी सहा वर्षांच्या मुलाला ट्रेडमिलवर धावण्यास भाग पाडले कारण तो "खूप लठ्ठ" होता. या घटनेचे नवीन फुटेज न्यायालयात दर्शविले गेले आहे.

मंगळवारी, 31 वर्षीय क्रिस्टोफर ग्रेगर आपला मुलगा कोरी मिचिओलोला ट्रेडमिलवर वारंवार धावण्यास भाग पाडत होता. हा संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. एवढंच नव्हे तर या व्हिडीओत आपला तोल सांभाळण्यासाठी सतत धडपड करताना दिसत आहे. रिपोर्टनुसार, ख्रिस्तोफर ग्रेगर दोषी आढळल्यास त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

मंगळवारच्या खटल्यादरम्यान, ज्यामध्ये ख्रिस्तोफर ग्रेगरला खुनाच्या आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे, 20 मार्च 2021 पासून अटलांटिक हाइट्स क्लबहाऊस फिटनेस सेंटरचे जिममधील फुटेज न्यायालयात दाखवण्यात आले. त्यामध्ये कॉरी ट्रेडमिलवर धावताना आणि सतत घसरत असल्याचे दाखवले आहे, तर ग्रेगर त्याला उचलून पुन्हा त्यावर बसवत आहे.

NEW: Mother breaks down in court as she watches her son’s father abuse her child by making him run on the treadmill because he was “too fat.”

New Jersey father Christopher Gregor is accused of killing his 6-year-old son Corey Micciolo.

