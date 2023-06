अमेरिका कोणत्या भारतीयाच्या तालावर थिरकतेय माहितीये? US च्या मुख्य सचिवांचा मोदींसमोरच खुलासा

Modi In US : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या तीन दिवसीय अमेरिका दौऱ्यावर असतानात त्यांनी तेथील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि राजदुतांची भेट घेतली. त्यांच्या या दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि त्यांच्या पत्नी, अमेरिकेच्या First Lady जिल बायडेन यांनी त्यांच्यासाठी खास State Dinner चंही आयोजन केलं होतं. अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम पार पडला. ज्यानंतर शुक्रवारी मोदींनी अमेरिकेच्या उप राष्ट्रपती कमला हॅरिस आणि परराष्ट्र मंत्री एँटनी ब्लिंकन यांची भेट घेतली.

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीच्या निमित्तानं एका भोजन कार्यक्रमाचंही आयोदन करण्यात आलं होतं. यादरम्यानच संवाद साधताना ब्लिंकन यांच्या एका वक्तव्यानं सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण त्यांनी एका भारतीय गायकाला उल्लेख करत अमेरिकन नागरिक त्याच्या गाण्यावर थिरकत असल्याचं दिलखुलासपणे सांगितलं.

सदर कार्यक्रमाला हजेरी असणाऱ्या उपस्थितांना संबोधित करताना ब्लिंकन म्हणाले, 'USA मध्ये भारत जणू आमच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. आम्ही मिंडी कलिंगच्या विनोदांवर हसतो आणि कोचेलामध्ये दिलजीत दोसांजच्या गाण्यांवर थिरकतो'. तिथं ब्लिंकन यांनी दिलजीतच्या नावाचा उल्लेख करताच इथं सोशल मीडियावर त्याच्या नावाचीच चर्चा सुरु झाली. स्वप्न भारताचं असो किंवा अमेरिकेचं आम्ही सगळेच मिळणाऱ्या संधीवर विश्वास ठेवतो असं ते म्हणाले.

दोन्ही देशांच्या महत्त्वाकांक्षी भूमिकांना केंद्रस्थानी घेत आम्ही कुठून आलोय, कोण आहोत याचा फारसा फरक पडत नसून आपण आपल्यातच काहीतरी नवं घडवू शकतो असं म्हणत त्यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या आशावादी भूमिकेकडे साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं.

VIDEO | "In the United States, India is part of our daily lives. We laugh to the comedies of Mindy Kaling and dance to the beats of Diljit (Dosanjh) at Coachella," says United States Secretary of State Antony Blinken.#PMModiUSVisit pic.twitter.com/QjDbOfmmRd

