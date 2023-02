Couple Viral Video : कपलला रस्त्यात रोमान्स करणं पडलं महागात, डान्स करताना तिला जवळ घेत अन् मग...

Iranian Couple Dancing Viral Video : सोशल मीडियावर व्हिडीओ (Videos on social media) बनविणाऱ्या प्रत्येक यूजर्ससाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सोशल मीडियाच्या दिवसेंदिवस वाढता क्रेझ पाहता, तरुणाईला वेड केलं आहे असंच म्हणायला हवं. कसलीही लाज न बाळगता...अगदी जीवाची पर्वा न करता अनेक मुलं मुली सार्वजनिक ठिकाणी व्हिडीओ बनवतात. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध हे एक कारण तर आहेच पण या व्हिडीओच्या (Viral Video) माध्यमातून ते पैसेही कमावतात. गेल्या महिन्यात आपण कार, स्कूटर आणि अगदी बाइकवरही कपलला रोमान्स (Couple Romance Video) करताना पाहिलं आहे. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते. पण रस्त्यावर कपलला रोमान्स डान्स करताना महागात पडलं आहे.

हो हो बरोबर... एका कपलला रस्त्यात रोमान्स करणे महागात पडलं आहे. ते झालं असं की, त्यांनी हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि त्यांना थेट 10 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. रात्रीच्या वेळी कपल रस्त्यावर डान्स करत होतं. या रोमाँटिक डान्सचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आणि मग...(Trending news Iran Blogger couple jailed for more than 10 years over viral Romantic dancing video )

इराणची राजधानी तेहरानमध्ये फ्रीडम स्क्वेअर या परिसरात या कपलने स्ट्रीट डान्स ( iranian couple dance video) केला. या डान्सचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला. हा व्हिडीओ पाहून इस्लामिक सरकारने आक्षेप घेतला. हे कपल सार्वजनिक ठिकाणी नाचणे आणि वेश्याव्यवसायाला प्रोत्साहन दिले अशा आरोपाखाली त्यांना दोषी ठरवून 10 वर्षे 5 महिन्यांची शिक्षा ठोकवली.

This couple has been sentenced to 10.5 of prison for this public dance in the Azadi Sq in Tehran. It’s hard to believe how little moments of joy are being so violently crushed by IR. Dancing in public has become one of the most powerful forms of resistance in Iran. #MahsaAmini pic.twitter.com/Yz3NpFBwIn

— Fatemeh (Shahrzad) Shams (@ShazzShams) January 30, 2023